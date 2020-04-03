Çeşme Belediyesi, psikolojik destek merkezi kurdu

03 Nisan 2020 Cuma, 12:34

Çeşme Belediyesi’nin Koronavirüse karşı aldığı önlemlere yenileri eklendi. Çeşme Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerin “Evde Kal” çağrısının ardından sosyal izolasyon yaşayan Çeşmeliler’in kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla “Psikolojik Danışmanlık Hattı”nı hayata geçirdi. Vatandaşlar, haftanın 7 günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 0530 108 76 97-0538 054 91 99- 0533 687 56 13 numaralı telefon üzerinden psikologlarla görüşme sağlayabiliyor.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu dönemde, “Psikolojik Danışma Merkezimiz” bünyesinde, telefon ile kısa süreli “Psikolojik Destek Hizmetimiz” başladı. Kendisini kötü hisseden vatandaşlarımızın bir telefon uzağındayız. Vatandaşlarımızdan bağışıklıkları kadar psikolojilerini de iyi tutmalarını istiyoruz. Bu zor günleri birlikte atlatacağız” dedi.