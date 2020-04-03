Çeşme sağlık için köpüklerle yıkandı
Çeşme Belediyesi koronavirüs salgınına karşı önlem çalışmalarını, yoğun ve sistemli şekilde sürdürüyor.
Çeşme Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçe genelindeki cadde ve sokakları solüsyonlu su ile yıkayarak, çöp konteynırlarını dezenfekte ediyor. Belediyenin hijyen konusunda çalışmalarını eksiksiz sürdürdüğünü dile getiren ÇeşmeBelediyeBaşkanı M.Ekrem Oran, “Koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Tüm mahallelerimizi ilaçlı su ile baştan aşağı temizliyoruz. Çeşmeli hemşerilerimizin sağlığını korumaya yönelik önlemler almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evde kalarak kendilerini ve sevdiklerinizi korumaya devam etmesi.Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız.Biz sokaklardayız, sizlerin sağlığı için Çeşme’nin bütün sokaklarını cdezenfekte ediyoruz” diye konuştu.
Video Haberler
- Turizm kenti başkanlarıTdan ortak çağrı “Evinizde kalın”
- Koronavirüse rağmen patrondan çalışacaksınız tehditi
- İmamoğlu paylaştı! Ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız?
- Antalya'da büyük rezillik! Polis baskın yaptı
- Uşak Valisi o görüntüleri böyle savundu!
- Habertürk canlı yayınında gergin anlar
- Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı
- CHP'li vekilin önü emniyet güçleri tarafından kesildi
- Rekortmen dalgıç görüntüledi: İlk defa karşılaştım
- Para çekmek için PTT'ye koştular! Uyarıları dinlemediler