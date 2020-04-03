Çeşme sağlık için köpüklerle yıkandı

03 Nisan 2020 Cuma, 08:15

Çeşme Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçe genelindeki cadde ve sokakları solüsyonlu su ile yıkayarak, çöp konteynırlarını dezenfekte ediyor. Belediyenin hijyen konusunda çalışmalarını eksiksiz sürdürdüğünü dile getiren ÇeşmeBelediyeBaşkanı M.Ekrem Oran, “Koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Tüm mahallelerimizi ilaçlı su ile baştan aşağı temizliyoruz. Çeşmeli hemşerilerimizin sağlığını korumaya yönelik önlemler almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evde kalarak kendilerini ve sevdiklerinizi korumaya devam etmesi.Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız.Biz sokaklardayız, sizlerin sağlığı için Çeşme’nin bütün sokaklarını cdezenfekte ediyoruz” diye konuştu.