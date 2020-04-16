Çeşmeli kadınlardan belediye personeline yıkanabilir maske

16 Nisan 2020 Perşembe, 12:28

Dünyayı etkisi altına alan ülkemizde de hızla yayılan ölümcül salgın koronavirüs sebebiyle tedbir amaçlı kullanılan maske ve eldivenlerin temininde sıkıntı yaşanması üzerine Çeşmeli kadınlar harekete geçerek, yıkanabilir maske dikimine başladı. Çeşme'nin girişimci annelerinin kurduğu Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA), evde kısıtlı imkanlarla ve tamamen gönüllülük esasıyla ürettikleri yıkanabilir kumaş maskeleri, sahada görev yapan Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, belediye personeline hediye etti.

BAŞKAN ORAN'DAN KADINLARA TEŞEKKÜR

Duyarlı davranışları için Çeşmeli kadınlara teşekkür eden Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Zor günlerden geçiyoruz. Koronavirüs ile mücadele kapsamında özellikle pazarlarda esafımıza ve vatandaşımıza maske dağıtımı yaptık ancak yeterli olmadı. Vatandaşlarımız maske temini konusunda zorlanıyor. Böyle bir dönemde Çeşmeli kadınlarımızın kısıtlı imkanlarıyla evde yıkanabilir maske dikip, özveri ile çalışan belediye personelimize dağıtması bizleri çok mutlu etti. ÇEŞKA kadınlarımıza bu davranışları için teşekkür ederim. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.