Çevre Bakanı açıkladı: O borçlar 3 ay ertelendi

22 Nisan 2020 Çarşamba, 10:14

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz." dedi.

Kurum,"Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi." ifadelerini kullandı.