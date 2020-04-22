Çevre Bakanı açıkladı: O borçlar 3 ay ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait borcunun üç ay ertelendiğini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz." dedi.
Kurum,"Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Taşçıoğlu’nun hayat hikayesiyle 23 Nisan mesajı verdi
- Tartıştığı kuryeyi metrelerce sürükledi: Serbest kaldı
- Engin Altay: Cumhurbaşkanı beni şok etti!
- İmamoğlu uyardı: Kim ne derse desin kulak asmayın!
- Bekçiler 'Erdoğan'ın hediyesini' dağıttı!
- Belge alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular
- Doğum günü partisini polis bastı: 46 gözaltı
- Akın ettiler! Yasak öncesi kilometrelerce kuyruk oluştu
- Kaza anı kamerada: Tramvay otobüse böyle çarptı!
- Yılanların en çok korktuğu şeyi açıkladı