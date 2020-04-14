Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan tepki çeken Salda görüntülerine dair açıklama: Soruşturma başlatıldı
Salda Gölü'ne iş makinelerinin girmesine ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir" dedi.
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde ziyaretçi girişine kapatılan Salda Gölü’nde iş makinelerinin çalışma yaptığını gösteren görüntüler, büyük tepkilere neden oldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum "Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter esabından yaptığı açıklamada, gölün etrafına 7 gün 24 saat çalışan kamera sistemi kuracaklarını söyledi.
Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık. Salda geleceğe en doğal haliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun. Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına Salda Gölü proje alanına 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler. Yüklenici firmaya, (Salda Gölü) projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
- Milyonlar evlerindeyken onlar piknik yaptı
- 'Zorla istifa ihbarnamesi imzalattırılmaya çalışılıyor'
- CHP'den Salda Gölü tepkisi: Derhal bu rezaleti durdurun!
- Haydar Baş'ın sosyal medyada gündem olan konuşması
- Saldırıya uğradığını söylemişti: Gerçek ortaya çıktı
- Pakistan polisinden koronavirüs dayağı
- İşte ücretsiz maske alımı için izlenecek yol
- Çatıda oturan gençlere drone ile polis baskını
- Mutlu Kaya isyan etti: Kendimi Meclis'in önünde yakarım