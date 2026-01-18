Saray’dan Suriye’deki anlaşmaya ilk tepki: Erdoğan’ın o sözlerine atıf yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ'nin lideri Colani, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir anlaşma imzalandığını duyurması üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yılmaz'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarih; Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda, birbirimizi Allah için sevdiğimizde, ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle doludur" sözlerine atıf yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Suriye’de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, geleceğe dönük ümit verici bir gelişme olup, Anlaşmanın hükümlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili süreci yakından takip edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde tarafların taahhütlerine riayet ederek süreci istikrara taşımasını, geçmiş dönemden kalma, merkezi otorite boşluğunda dış desteklerle oluşturulan yapıların sona ermesini temenni ediyoruz.

Toprak bütünlüğü ve egemenliği pekişmiş, tüm unsurları entegre eden bir anlayışla yeniden yapılanan Suriye; büyük acılar yaşamış Suriye halkının yararına olduğu gibi, bölgesel istikrar ve refah için de son derece kıymetlidir. Varılan anlaşmanın hayata geçmesiyle ticaret, petrol ve diğer kaynaklar Suriye’nin karıştırılması için değil, kalkınması için kullanılabilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş Suriye halkının tüm etnik, mezhebi ve dini gruplarını kapsayan bir anlayışla merkezi otoriteyi güçlendiren adımların atılmasını desteklemeye devam edeceğiz.

Türk, Kürt ve Arap kardeşliği; Suriye üzerinde farklı hesaplar yapan, istikrar yerine çatışmayı körükleyen çevrelere verilecek en güçlü cevaptır."