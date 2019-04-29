Sarraf'a geciken arama

Beykoz Kanlıca’daki yalılarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istenen Rıza Sarraf’ın yargılandığı davada mahkeme, Sarraf’ın adresinin araştırılması amacıyla bakanlığa ve konsolosluğa yazılar yazılmasına karar verdi.

Sanık Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları’ndan ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda kaçak bölümler tespit edildi ve bina boyunca asansör yapıldığının, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, sanık Rıza Sarraf’ın “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırılık” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.



Sarraf’ın Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün 11. duruşması gerçekleşti. Mahkemede Sarraf’ın savunmasının alınması için yazılan uluslararası yazıya henüz cevap verilmediği belirtildi. Sarraf’ın avukatı Gökberk Dumancı duruşmada “Müvekkilim dinlendikten sonra savunma yapacağız. Hakkında çıkarılan yakalamanın kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi. Yakalamanın kaldırılması yönündeki talebi reddeden mahkeme hâkimi de ‘Uluslararası istinabe adresi sanığın son cezaevi adresi ise serbest bırakıldığı anlaşılmakla uluslar arası istinabenin geri istenmesine’ karar verdi. Hâkim ayrıca Sarraf için yurtdışındaki adresini araştırılması amacıyla bakanlığa ve konsolosluğa yazılar yazılmasını istedi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.



Dosyası ayrılmıştı



ABD’de bulunduğu için Rıza Sarraf’ın ifadesi alamayan mahkeme, bunu gerekçe göstererek Rıza Sarraf’ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir’in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti.