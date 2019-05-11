Samsun’un oksijen deposu, taşocakları yüzünden oksijensiz kaldı

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) bileşenleri Kocadağ’da inceleme yaptı. SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ, “Kocadağ, Samsun’un en önemli doğal yaşam ve turizm merkezlerinden biri niteliğine sahipken bölgede bulunan ve sürekli genişleyen taşocakları, eşi benzeri olmayan bir doğa katliamına neden olmuştur. 3 bin 500 dönümlük ormanlık yeşil alanın artık doğaya yeniden kazandırılma imkânı kalmamıştır. Doğal topografya, jeolojik yapı, su rejimi ve peyzaj değişmiş, bitki örtüsü tahrip edilmiştir” diye konuştu.



Heyelan riski...



Taşocaklarından çevreye gelişigüzel bırakılan kumlar nedeniyle de heyelan tehlikesi ile karşı karşıya kalan vatandaşlar, önlem alınması için yetkililere çağrı yapıyor.



Yöre halkından Süleyman Çetin, “Bu alanda üç tane taşocağı var. Son iki yıldır hepsi yaptığı kumları depoluyor, satamıyor. Yukarıda bir tane ocak var, 80 metrelik çukur açmış. Hiç bir önlem alınmamış. Burada hayvancılık yapılıyor. Geceleri ve gündüzleri ansızın dinamitle taşları patlatıyorlar. Bazen evimiz sallanıyor, camlarımız kırılıyor. Taşocakları satamadığı kumlarını biriktiriyor. Kasım ayında yağmur yağdı, taşocağının biriktirdiği kumlar evime geldi. Depomu yıktı. Fındık bahçelerimde hâlâ kumlar var. Dava açtım taşocağına, kazandım. Ama itiraz ettiler. Durmayacaklar. Bizim olan yeşil alanları, canımızı ve malımızı alacaklar” dedi.

Köylüler: Yaşanmaz hale getirdiler Kocadağ, açılan devasa çukurları, ağaçsız çorak tepeleri, iş makineleri ve hafriyat kamyonlarının köstebek yuvasına çevirdiği yolları ile yaşanmaz hale geldi. Atakum Kocadağ’da taşocaklarının çevresinde yaşayan vatandaşlar patlatılan dinamitlerden kaygı duyuyor. Çamlıyazı, Meyvalı, Yukarı Aksu ve Kabadüz köylüleri, her gün heyelan riski ile yaşıyor.