Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınındaki isimlerden telefon: 'Bizi listeden çıkarın'

CHP'nin kurultaylarına ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginlik ve polisin binaya girerek boşaltma işlemi yapması, partide Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimleri de kızdırdı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bazı partililerin ve milletvekillerinin dün sabah CHP Genel Merkezi'ne yürümesini ve polisin biber gazı/plastik mermi kullanarak kapıları kesip içeri girmesinin, Kılıçdaroğlu'na yakın ve Özel'e muhalif milletvekillerini de öfkelendirdiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun video mesajını paylaşan 22 milletvekili arasında bulunan Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay, müdahaleyi ortak bir metinle kınadı ve "en kısa zamanda kurultaya gidilmesini" istemişti.

"BİZİ LİSTEDEN ÇIKARIN"

Saymaz'ın aktardığına göre Erol ve Öztunç, dün Kılıçdaroğlu'nun MYK listesine yazıldıklarını öğrendi. İki milletvekili Kılıçdaroğlu'nun özel kalemini arayarak, "Bizi çıkarın" dedi.

Saymaz'ın yaşananlar üzerine konuştuğu Ali Öztunç şu açıklamayı yaptı:

"Partiye polisin girmesi kabul edilemez. Birliktelik olsun, iktidar yürüyüşü beraber olsun diye çaba harcadık. Gördük ki sağlanmıyor. Partinin gençlik kollarında yetiştim. Çocukluğumdan beri partideyim. Benim için aslolan partidir, kişiler değil."

MYL LİSTESİ İÇİN ANILAN İSİMLER

Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında Akif Hamzaçebi, Turan Aydoğan, Müslüm Sarı, Mehmet Tüm, Berhan Şimşek ve Yıldırım Kaya isimlerinin olabileceğinin konuşulduğunu da belirtti.