DEM Parti, TBMM'deki makamında ziyaret etti... Özgür Özel'den, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in 'mutlak butlan' çıkışına dair ilk sözler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlığa "ataması" ve dün CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis baskınıyla binanın boşaltılmasının ardından TBMM'ye yürümüş ve çalışmalarına buradaki odasında devam edeceğini duyurmuştu.

CHP lideri, TBMM'deki makamında ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmüştü.

Özel'in buradaki ikinci ziyaretçisi ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan oldu.

DEM PARTİ'DEN ZİYARET

Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, saat 13.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki odasında ziyaret etti.

DEM Parti heyetinde Bakırhan'a Ayşegül Doğan, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Sezai Temelli eşlik etti. CHP heyetinde ise Özgür Özel'in yanında Murat Emir ve Sezgin Tanrıkulu yer aldı.

İKİ LİDERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından iki lider ortak açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Burası bizim siyasette var olduğumuz, tanıdığımız, Meclis tarihinin en uzun süre Grup Başkanvekilliği sonrası Grup Başkanlığı yaptığımız Meclisimiz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurulduğu ilk gün gibi yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkezine de ev sahipliği yapıyor. Birinci Meclis’teydi Genel Merkezin ilk odası. Gün, şartlar öyle gerektirdi. Bugün de Meclis’te Genel Başkan odamız, grup yönetim kurulu odamız partimizin Genel Merkezi olarak işlev görüyor. Dün bunu söylemiştik” dedi.

ÖZEL: "SON DERECE KIYMETLİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Özel, şöyle devam etti:

"Bugün de ilk mesai günümüze başladık. Dün akşam saatlerinde ilk grup toplantımızı milletvekillerimizle yaptık. Bugün de ilk mesai günümüze başladık ve çok kıymetli bir ziyaret aldık. Meclis’te, Cumhuriyet Halk Partisi’nden sonra en çok sandalyeye sahip olan DEM Parti’nin değerli Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve kıymetli heyeti bizi burada ziyaret ettiler. Bu çok önemli ve kritik günde bu kıymetli dayanışma ziyareti bizim açımızdan da çok önemli. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum."

AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK HAKKINDA İLK SÖZLER

AKP'li Ömer Çelik'in "mutlak butlan" açıklamasına da değinen Özel, soru almayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sayın Ömer Çelik’in açıklamaları var, farklı açıklamalar var. Bu soruları yanıtladığımız takdirde bu tarihi ziyareti gölgelemiş olacağız. Biz istiyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 29 Ekim 1923’ten ve 23 Nisan 1920’den beri ilk kez dönüp de Meclis’e gelip, Meclis’te kendine ayrılan bir odayı Genel Merkez ilan etmesi ve DEM Parti’nin de bu tarihi ziyareti yaptığı bu görüşme, bu açıklamalarımızla gündemde yer alsın. Bu bizim için çok kıymetli. Sayın Genel Başkana da teşekkür ediyorum. Gün boyu buradayım. Bütün sorularınızı cevaplayacağız. Ancak bu aşamada soru almamayı ve bu açıklamaların bu ziyaretin gündemini oluşturmasını tercih ediyoruz. Teşekkür ederiz."

ÖMER ÇELİK NE DEMİŞTİ?

Seçilmiş Özgür Özel ile yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırılan 'mutlak butlan' kararı ile ilgili AKP'den ilk açıklama gelmişti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz bu olayın hiçbir tarafında değiliz. Hiçbir tarafında da olma niyetimiz yok" ifadelerini kullanmıştı.

BAKIRHAN: "UTANÇ VERİCİ VE KABUL EDİLEMEZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görüşmenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan operasyonlar ve polis müdahalesi hakkında, “Mutlak butlan kararıyla Türkiye’de demokrasi bir kez daha siyasi krizle karşı karşıya kalmıştır. Kolluk şiddeti ile ortaya çıkan görüntüler utanç verici ve kabul edilemezdir. Bunu kabul etmiyoruz. Ana muhalefet partisine biber gazı, tazyikli su, plastik mermilerle gidilmesi bir demokrasi ayıbı ve hukuk skandalıdır. CHP’ye yönelik bu saldırıyı açıkça kınıyor ve kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

BAKIRHAN: "BURADAN TEK ÇIKIŞ YOLU VAR..."

Bakırhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye halkları bu tür dönemlerde her zaman demokrasiden yana tavır ortaya koymuştur. Geçmiş de bunu göstermiştir. Siyasete yapılan hiçbir müdahaleye bugüne kadar Türkiye halkları rıza göstermedi. Yargı eliyle toplumsal fay hatlarını tetiklemek, siyasi kutuplaşmayı körüklemek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Hukuksuzluk büyüdükçe toplumsal ayrışma derinleşir. Demokrasi ise bizi bir arada tutacak en güçlü ilkedir. Demokrasi ilkesine sarılmalıyız. Yaşadığımız siyasi krizlerin temelinde demokrasi ve demokratik siyaset eksikliği yatmaktadır. Buradan çıkışın tek yolu var, rejimin hukukla kuşanması ve demokratikleşmesidir. Hukuk güvence olmaktan çıktıkça hiçbirimiz kendimizi güvenli siyasi zeminde bulamayacağız."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "Siyasi partilerin kaderi mahkeme koridorlarında değil üyelerin iradesi, delegelerin kararı, seçmenlerin tercihi ile belirlenir. Demokratik mekanizmaların dışındaki hiçbir müdahaleyi DEM Parti olarak meşru görmüyoruz. CHP’nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesi ile aşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL, ÇALIŞMALARINA TBMM'DE DEVAM EDİYOR

CHP lideri Özgür Özel, dün CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis baskınıyla binanın boşaltılmasının ardından TBMM'ye yürümüş ve çalışmalarına buradaki odasında devam edeceğini duyurmuştu.

DEM Parti ise CHP kurultayı hakkındaki mutlak butlan kararına ve genel merkeze yapılan polis müdahalesine tepki göstermişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "DEM Parti olarak ilkesel tutumumuz demokrasiye saldırılara karşı halk iradesinin yanında yer almaktır" diyerek CHP'nin ve muhalefetin bu süreçten parçalanmadan çıkmasının önemli olduğunu söylemişti.

Polis baskını sırasında DEM Parti Eş Genel Başkanların imzasıyla yayımlanan açıklamada ise "Ana muhalefet partisinde yaşanan her sarsıntı Türkiye’nin siyasal düzenini doğrudan etkiler. Bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız" denmişti.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanları, mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'i telefonla arayarak dayanışma mesajı vermiş ancak genel merkeze gitmemişlerdi.