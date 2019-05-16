Buralar hep ormandı

Bölgedeki ormanı korumak için hukuk mücadelesi sürdüren Saray Doğayı Koruma Derneği üyeleri ağaçların tahrip edilmesine tepki gösterdi. Alanda meşe, gürgen ve karaçam ağaçları yoğun olarak bulunuyor.

Ekosistem yok olur

Tekirdağ Güngörmez Köyü’ndeki Alevtaş Madenciliğe ait Metagranodiyorit (mıcır) Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi çalışmaları 2017 yılında başladı. İlk olarak ocağa Tekirdağ Valiliği tarafından “Çevresel Etki Değerlendirmesi’ne (ÇED) gerek yoktur” kararı verildi. Dernek üyeleri kararı yargıya taşıdı. Şirket, alanı küçülterek tekrar başvurdu.

Bu kez valilik “ÇED Olumlu” kararı verdi. Üyeler tekrar yargı yoluna başvurdu. Saray Doğayı Koruma Derneği avukatı Mustafa Kurtul Karabulutlar mahkemeye verdiği dilekçede ocak sahasının ormanlık alan olduğuna dikkat çekerek, ocak çalışmalarının Saray su kaynaklarına ve yeraltı suyu besleme alanlarına zarar vereceğini belirtti. İlçede doğa turizminin gelişmesinin stratejik önem taşıdığı belirtilen dilekçede bölgenin Saka Gölü langozu dışında zengin bir floraya sahip olduğu anlatıldı. Dilekçede, patlatma yapılarak çalışılacağı vurgulanıp bitki örtüsü ile birlikte binlerce yılda oluşmuş ekosistemin yok olacağı ve bu etkinin 136 yıl üretim süresi boyunca devam edeceğinin altı çizildi.

Davada Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin görevlendirdiği bilirkişi heyeti de geçen günlerde Güngörmez Köyü’ndeki Alevtaş Madenciliğe ait Metagranodiyorit (mıcır) Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi’nde incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında ocak faaliyetleri sırasında yapılan orman katliamı fotoğraflandı. Ormanlık alanda ocak faaliyeti yapılan bölümlerin dümdüz edildiği görülüyor. Bilirkişi heyetinin yaptığı inceleme çalışmalarına katılan Saray Doğayı Koruma Derneği üyeleri, proje dosyalarında kurum görüşlerinin eksik olduğunu, geçmiş dönemde köylülerin tepkisi nedeniyle halkın katılımı toplantılarının yapılamadığını belirterek Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin söz konusu proje için “ÇED Gerekli Değildir” kararını iptal ettiğini anımsattı. Heyet, 1 ay içerisinde hazırlayacağı raporu dava taraflarına sunacak.