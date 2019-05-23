‘Cesetlerimizi çiğnerler, öyle çivi çakarlar’



Geçtiğimiz günlerde Amasra'da maden ocağı bulunan Hattat Enerji tarafından yapılması planlanan termik santral, kül depolama sahası, kömür hazırlama tesisleri ve dolgu alanı ile rıhtım entegre projesiyle ilgili bölge halkını bilgilendirmek amacıyla yapılacak ÇED toplantısı yoğun tepki üzerine yapılamamıştı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, asıl mücadelenin yeni başladığına dikkat çekerek, “Yıllardır bu mücadeleye hep birlikte tanıklık ediyoruz. Amasra ve Bartın halkı termik santral konusunda çok net bir tavır ortaya koyuyor. Bizler bu bölgede barış ve sağlık içinde turizm olanaklarının artırılmasıyla yaşamak istiyoruz. Bizlerde seçilmişler olarak halkın bu haklı mücadelesinin yanında yer alıyoruz. Bu bizim onur mücadelemiz” dedi.

‘Doğal yapı korunmalı’

Amasra Belediye Başkanı Çakır, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada gelişmeleri şu şekilde değerlendirdi: “Şirket 9. kez proje değişikliğine giderek yeni bir adım attı. Amasra halkı ÇED toplantısına izin vermedi. Süreç devam ediyor. Mağdur olan halk Amasra'nın talan edilmesine karşı çıkıyor. Halk termik santral konusunda fazla bilgi sahibi olduğundan, yeni bilgilendirmeyi reddetti. Bunlar hem Çevre Bakanlığı'nın yetkililerine hem de şirket yetkililerine ifade edildi, bu nedenle toplantı yapılamadı. HEMA yetkilileri tüm yaşanan bu tepkilere rağmen süreci Bakanlık noktasına taşıyorlar. Bakanlıkta yapılacak toplantıda bir sonuç çıkmazsa biz yargı yolu ile bu projeleri Amasra'nın hayatından çıkaracağız. Hattatlar kömür üretmek üzere Amasra'ya geldiler, TTK ile yapılan anlaşmaya göre aldıkları sabalarda kömür üretmeleri gerekiyordu ama yapmıyorlar. Bunu da çok geçersiz gerekçelere dayandırıyorlar. Şirket çıkardıkları kömürü Amasra'da yapılacak termik santrali ile tüketmeyi hedefliyor. Kesinlikle Hattat grubu buraya termik santrali için geldi. Eğer gerçekten hedefleri kömür üretmek ise biz her türlü desteği vermeye hazırız. Biz Amasra da doğal yapının korunmasını istiyoruz. Şirketin bu keyfi dayatmasını kabul etmiyoruz. Kömür çıkartmak için gelmiş ise kömürünü çıkartsın. Bunlar Amasra'ya gelirken Batı Karadeniz Bölges’ni enerji üssü yapacaklarını vaad ettiler. 10 bin kişi işçi alacaklardı, bırakın almayı alınan işçileri işten attılar. Şuanda sadece 100 işçi ile çalışıyorlar. Bunlarda üretimde değil, sadece bakım ve onarımda çalıştırılıyor. İşçi kıyımı oldu, insanlar işten atıldı. Burada durum şudur; kiracımız verdiği sözü tutmuyorsa tahliye edilir. Mesele buradaki kömürü pazarlamak ise biz yardımcı oluruz, İş zorlama noktasına gelip, santralı kurma çalışması başladığı anda o iş makineleri bizim cesetlerimiz çiğner öyle çivi çakarlar. İş makineleri Amasra halkının üzerinden geçmedikten sonra hiçbir çalışma yapamazlar. Bu duruş bu bölgenin yaşamsal çıkarı ve geleceğidir.”