Sinop Belediye Başkanlığı, buruk bir sevinç yaşadıklarını belirterek “Buralar eski günlerine döndüğünde çok daha güzel olacak” paylaşımı yaptı. Sinop NKP ise meselenin enerji sorunu olmadığını kaydederek “Tehlike devam ediyor, mücadelemiz sürecek. Nükleer durduruldu kesilen ağaçlar ne oldu. Nükleer sizin olsun, Sinop bizimdir. Sinop’un kirli pazarlıklar konusu olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Çevre örgütlerinden olan Kuzey Ormanları Savunması’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Nükleer karşıtlarını küçümsediniz ama biz size hep doğruyu söyledik. Tabiat harikası İnceburun Yarımadası’nda 10 milyon metrekare devlet orman arazisi, Nükleer Ölüm Santral’ına tahsis edilmişti. Orman ‘gençleştirme’ adı altında tıraşlanmıştı. Sinop Nükleer Karşıtı Platform 225 bin ağacın doğrandığı bu katliama tepki göstermişti. Bu durumda proje bölgesi olan tabiat harikası Sinop İnceburun’da ‘gençleştirme’ adı altında yüzbinlerce ağacını doğradığınız ormanı yeniden yeşertecek misiniz?”