Ceylin istedi, belediye getirdi

9 yaşındaki Ceylin’in çağrısına Yenişehir Belediyesi duyarsız kalmadı.

Abidin Yağmur
14 Nisan 2020 Salı, 02:00

Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle babasına doğum günü pastası alamayan 9 yaşındaki Ceylin’in çağrısına Yenişehir Belediyesi duyarsız kalmadı. Belediye çalışanları Ceylin’in babası Murat Doğaner için doğum günü sürprizi hazırladı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Doğaner’i görüntülü arayarak yaşgününü kutladı.



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