Cezaevinde gazetelere sansürde kısmi geri adım

13 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Muhalefetin itirazları üzerine AKP yeni bir önerge vererek, teklife “geçici süreyle Basın İlan Kurumu’ndan ceza alan gazetelerin ceza infaz kurumlarına girebileceği” hükmü eklendi. AKP ve MHP’nin hazırladığı infaz yasa teklifinin ilk bölümünde yer alan 30 madde, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Genel kurulda dün itibarıyla teklifin ikinci bölümü üzerine görüşmeler yapıldı. Teklifin 32. maddesinde, “Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan gazetelerin, ceza infaz kurumlarına alınmayacağı” düzenleniyordu. Söz konusu düzenleme özellikle Cumhuriyet, Birgün, gibi gazeteleri etkileyeceği için muhalefet cephesi maddeye tepki gösterirken, dün genel kuruldaki görüşmeler sırasında AKP maddede yeni düzenlemeler öngören bir önerge verdi.

Önergenin gerekçesi, “Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun kapsamında resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunup da anılan kanunun 49. maddesi hükmü uyarınca yetkili makam tarafından müeyyide uygulaması ve bu çerçevede geçici süreyle ilan ve reklamın kesilmesi durumunda, ilgili gazetenin geçici süre içinde de ilgili kuruma kabul edileceği hükmü getirilmektedir” denildi