Cezaevleri kadınlara göre yapılandırılsın
Avukat Fatma Çakır, Türkiye’de kadınların bulunduğu cezaevlerine yönelik çalışması ile kadın cezaevlerindeki eksikleri ortaya koydu.
Çakır’ın kadınlara yönelik koşulların iyileştirilmesine ilişkin önerileri özetle şöyle:
- Cezaevlerinde mahkûm kadınlara yönelik özel hizmet veren danışma merkezi bulunmalı.
- Okuryazar olmayanların oranı, kadın mahkûmlar arasında yüksek. Gerekli eğitimi alabilecekleri eğitim mekânları yapılmalı.
- Kültürel yaşama katılmalarını sağlamak için de tiyatro, konser ve konferans etkinliklerinin düzenlenebileceği çok amaçlı kapalı salonlar yapılmalı.
- Her türlü kütüphanede kadınla ilgili birim oluşturulmalı, kadınla ilgili veya kadınları yazdığı türden belge ve doküman bulundurulmalı.
- Kadınların aylık hastalıkları düşünülerek odalara duş bölümleri yapılmalı ve musluklar takılmalı.
- Cezaevinde çok amaçlı açık veya kapalı spor salonu olmalı.
- Tutuklu ve hükümlüler istedikleri giysileri giyebilmeli, kaldıkları odalarda giysiler için yüklükler yapılmalı.
- Cezaevi personeli açısından kadın sorunları, kadın hakları konusunda eğitim almış olan elemanlar tercih edilmeli.
- Cezaevlerinde anneleri ile birlikte kalan çocuklar için kreş ve anaokulu olmalı. Çocuk oyun odalarında gece kalınacak odalara da götürülmesine izin verilecek şekilde oyuncaklar bulundurulmalı.
- Cezaevlerinde bir çamaşırhane olmalı ve burada çamaşır makineleri bulunmalı.
- Açık havada ağaç, çiçek, sebze, meyve yetiştirmeye uygun bir bahçe olmalı. Bahçede çalışmak isteyenler uzman gözetmen kontrolünde çalışabilmeli.
- Mimari yapı, iklim, hava, alan, ışıklandırma, havalandırma, hijyen koşullarının insanca yaşam standartlarına uygun olması sağlanmalı. Fazla kalabalık koğuşlar olmamalı.
- Kişi başına düşen alan, uluslararası standartlara göre sekiz metrekare olmalı.
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