Cezaevleri kadınlara göre yapılandırılsın

04 Nisan 2020 Cumartesi, 02:00

Çakır’ın kadınlara yönelik koşulların iyileştirilmesine ilişkin önerileri özetle şöyle:

- Cezaevlerinde mahkûm kadınlara yönelik özel hizmet veren danışma merkezi bulunmalı.

- Okuryazar olmayanların oranı, kadın mahkûmlar arasında yüksek. Gerekli eğitimi alabilecekleri eğitim mekânları yapılmalı.

- Kültürel yaşama katılmalarını sağlamak için de tiyatro, konser ve konferans etkinliklerinin düzenlenebileceği çok amaçlı kapalı salonlar yapılmalı.

- Her türlü kütüphanede kadınla ilgili birim oluşturulmalı, kadınla ilgili veya kadınları yazdığı türden belge ve doküman bulundurulmalı.

- Kadınların aylık hastalıkları düşünülerek odalara duş bölümleri yapılmalı ve musluklar takılmalı.

- Cezaevinde çok amaçlı açık veya kapalı spor salonu olmalı.

- Tutuklu ve hükümlüler istedikleri giysileri giyebilmeli, kaldıkları odalarda giysiler için yüklükler yapılmalı.

- Cezaevi personeli açısından kadın sorunları, kadın hakları konusunda eğitim almış olan elemanlar tercih edilmeli.

- Cezaevlerinde anneleri ile birlikte kalan çocuklar için kreş ve anaokulu olmalı. Çocuk oyun odalarında gece kalınacak odalara da götürülmesine izin verilecek şekilde oyuncaklar bulundurulmalı.

- Cezaevlerinde bir çamaşırhane olmalı ve burada çamaşır makineleri bulunmalı.

- Açık havada ağaç, çiçek, sebze, meyve yetiştirmeye uygun bir bahçe olmalı. Bahçede çalışmak isteyenler uzman gözetmen kontrolünde çalışabilmeli.

- Mimari yapı, iklim, hava, alan, ışıklandırma, havalandırma, hijyen koşullarının insanca yaşam standartlarına uygun olması sağlanmalı. Fazla kalabalık koğuşlar olmamalı.

- Kişi başına düşen alan, uluslararası standartlara göre sekiz metrekare olmalı.