'Cezaevlerinde maskeler parayla satılıyor'

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 15:46

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, koronavirüs sürecinde cezaevlerindeki durumu dikkat çekerek Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Kenanoğlu, "Kamuoyuna yansıyan haberlere göre cezaevlerinde maskelerin kantinlerde ücretli satıldığı belirtilmektedir. Bırakınız maskelerin ücretsiz dağıtılmasını en riskli yerler olan cezaevlerinde herkese koronavirüs testinin yapılması gerektiği, hasta mahpusların ise Covid-19 nedeniyle acilen serbest bırakılması çağrısına mutlaka kulak verilmelidir" ifadelerini kullandığı soru önergesinde şunları kaydetti:

"Cezaevlerinden gelen bilgilere göre, bazı cezaevi idarelerinin salgını önemsediği, bazılarının ise dikkat etmedikleri yönündedir. Koronavirüs sürecinde temizlik ve dezenfektan ürünleri yeteri kadar verilmemekte, cezaevlerinin doluluk oranının olması gerekenden fazla olmasının riski artıracağı belirtilmektedir.

Kalma boyutuyla değerlendirildiği zaman bireysel korunma alanlarının yok olduğu görülmektedir. Hapishanelerde bireysel korunma alanları oluşturulmamıştır. Bazı yerlerde oluşturulan karantina koğuşlarındaki tutukluların diğer koğuşlara nakil edildiği ve bununla birlikte zaten kapasitesi fazla olan koğuşların doluluk oranının daha da arttığı belirtilmektedir.

Koronavirüs salgın sürecinde cezaevlerinde dezenfektan yeteri kadar sağlanamamıştır. Covid-19 testinin acilen bütün cezaevlerinde yapılması gerekmektedir.

Devletin her yurttaşa ücretsiz haftalık beş maske dağıtacağı ancak bunu bile sağlayamadığı bir ortamda, cezaevlerinde ise bu maskelerin dağıtılmadığı, tam tersine kantinlerde parayla satıldığı aileler ve insan hakları örgütleri tarafından bildirilmektedir.

Hastaların hastanelere dahi götürülmediği, çünkü geri geldiği zaman 14 gün bir karantinaya alınması gerektiği, bunun koşullarının sağlanamayacağı için hastaneye götürülmedikleri, hijyen koşullarının ise son derece yetersiz olduğu ifade edilmektedir.

Adaletsizliklere ve eşitsizliklere neden olan infaz yasası cezaevinde kalanları neredeyse ölümle baş başa bırakmıştır. Covid’den dolayı söz konusu yasanın ayrımsız bütün mahpuslara uygulanması çağrılarımız duymazlıktan gelinmiş, 60-65 yaş sonrası ve hasta mahpusların cezalarını evlerinde çekebilecekleri bir uygulamaya dahi imkan tanınmamıştır."

Önergede şu sorular yöneltildi:

1- Bütün cezaevlerinde test yapılmakta mıdır? Cezaevlerine göre yapılan test sayısı ayrı ayrı olmak üzere kaçtır?

2- Bütün cezaevlerinde dezenfektan uygulaması hangi aralıklarla yapılmaktadır?

3- Bütün cezaevlerinde maske ve eldiven dağıtımı yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa ücretli midir? Ücreti ne kadardır?

4- Ağır hasta mahpusların serbest bırakılması için yeni bir çalışma yapılmakta mıdır?

5- Bu gün itibariyle cezaevlerinde tespit edilen coronavirüs vaka sayısı kaçtır, bunların tedavisi nerede ve nasıl yapılmaktadır?