CHP ABD Temsilciliği ortaya çıkardı: ABD’deki TÜRKEN Vakfı’na kaynağı belirsiz dev bağış

02 Nisan 2020 Perşembe, 17:40

CHP ABD Temsilciliği, iktidara yakınlığı ile bilinen ve AKP’li belediyelerin milyonlarca lira aktardığı Ensar ve Türgev Vakıflarının ABD’deki ortak kuruluşu TÜRKEN Vakfı’nın Temmuz 2018-Haziran 2019 arası finansal raporlarını ortaya çıkardı.



Raporda, Temmuz 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında TÜRKEN’e hibe ve bağış adı altında 22.8 milyon dolar (yaklaşık 152 milyon lira) para girişi olduğu tespit edilirken, bağışın tamamına yakınının tek bir kaynaktan geldiği belirtildi. Raporda, bir yıl içinde gelen diğer yedi bağışın da en büyüğünün 25 bin dolar olduğu görüldü.

CHP ABD Temsilciliği, Ensar Vakfı’nın, bu iddialar hakkında vakıflarından Türken’e Kasım 2018-Şubat 2019 arasında her biri 2 milyon dolardan toplam 8 milyon dolar tutarında dört farklı havale yapıldığını gösteren dört dekont yayınladığını söyleyerek, “Belgelerden görüldüğü üzere, ya Ensar Vakfı, açıkladığı miktardan çok daha fazlası olan 22,764,187 dolarlık bir bağış yaptı ya da bu parayı hiç Türken Vakfı’na göndermedi ve 22,7 milyon dolar Türken’e bir başkası tarafından verildi” dedi.

CHP ABD Temsilciliği, konunun takipçisi olacaklarını belirterek, akıllara takılan soruları şöyle sıraladı:

* 1 Temmuz 2018 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında Türken’e yapılan 22.8 milyon dolarlık bağış kimden geldi? Kızılay ve Ensar yalan mı söylüyor?

* Bu tarihler arasında Türken Vakfı'na 22.8 milyon dolarlık rekor bağışı hangi kişi veya kurum yaptı?

* İddia edildiği gibi Başkentgaz'ın Kızılay'a yaptığı bağışlar Ensar Vakfı üzerinden mi aktarıldı?

* Eğer bu iddialar doğruysa, neden daha önce bu bağışın miktarı 8 milyon dolar olarak açıklandı? Eğer doğru değilse, ABD Vergi Dairesi kayıtlarında gözükmeyen 8 milyon dolar nerede?

* Bu bağış Ensar Vakfı tarafından gönderildiyse, ne kadarı Kızılay üzerinden geldi? Halkın vergileri New York'ta yurt yapması için Türken'e mi gönderildi?

"56 MİLYON DOLARLA NEW YORK'TA GÖKDELEN İNŞAATI"

Raporda ayrıca, vakfa 2014-2018 yılları arasında toplam 56 milyon dolarlık hibe ve bağış yapıldığı tespit edildi. CHP ABD Temsilciliği, bu paranın New York'ta bir gökdelen inşaatı ve efsanevi boksör Muhammed Ali'nin Michigan'daki çiftliğini satın almak için kullanıldığını açıkladı.



