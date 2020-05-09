CHP Ankara İl Örgütü'nden 'Anneler Günü' ziyaretleri

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 16:39

CHP Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı, CHP Ankara İl Başkan Yardımcıları Aysun Palalı Köktaş ve Emre Gümüş, Rabia Karakaya, Etimesgut İlçe Başkanı Onur Öktem'den oluşan heyet, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini, engelli çocukları olan anneleri, CHP konvoyunda meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybeden Ersin Çıldır'ın annesini ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu evlerinde ziyaret ederek anneler günlerini kutladılar.

Ziyaretler sonrası açıklama yapan İl Başkanı Akıllı şöyle dedi:

"Anneler sadece bir çocuk yetiştirmez, gün gelir o güzel çocuk vatanını ve dünyayı değiştirir. Bu duygularla Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Annesi Zübeyde Hanım’ın aziz hatırasını saygıyla yad ediyoruz. İnsanlık en yüce duyguları tüm erdemlerin beşiği olan annelerin şefkatli ellerinde öğrenir ve bu yüce duygular hayat boyu bizlere yön verir. Bu duygularla tüm annelerimizin anneler gününü kutlarım."

ŞEHİT AİLELERİ ZİYARET

17 Mart 2020 tarihinde Tunceli'de şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ve 7 Eylül 2019 tarihinde Mardin'de şehit edilen Polis Özel Hareket Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın annelerine yapılan ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda İl Başkanı Akıllı "Milletimizin en kutsal değerlerinden olan vatan savunmasında şehit olan asker ve polislerimizi tekrar saygı ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin milletimize emaneti olan tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun" dedi.

ENGELLİ ÇOCUKLARI OLAN ANNELERİ ZİYARET

Heyet daha sonra eşi vefat etmiş, 33 ve 35 yaşında yatağa bağımlı 2 engelli çocuk annesini ziyaret ederek sorunlarını dinlediler, nasıl çözüm olabileceklerini görüştüler ve engelli çocukların annesine çiçek takdim ederek anneler gününü kutladılar.

ERSİN ÇILDIR'IN ANNESİNİ ZİYARET

Heyet, 2008 Yılında CHP Genel Merkezi'nin Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği bir program sırasında geçirdiği kaza sonucu vefat eden CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ersin Çıldır'ın annesini ziyaret ettiler. CHP'li heyet, tüm partililer adına Ersin Çıldır'ın annesi Zöhre Hanıma çiçek takdim ettiler ve anneler gününü kutlayarak her zaman yanlarında olacaklarını belirttiler.

SELVİ KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET

Heyet daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP heyeti Selvi Hanımın anneler gününü kutlayarak, çiçek takdim etti. Bu sürpriz ve anlamlı ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Selvi Kılıçdaroğlu heyete teşekkür ederek, "Bu çiçeği tüm anneler adına alıyorum" dedi.