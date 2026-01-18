MasterChef Altın Kupa'da rakiplerini eleyerek finalist olan Sergen ve Hasan, şampiyonluk kaderlerini belirlemek üzere tezgah başına geçti. Peki, MasterChef'te Altın Kupa'yı kim kazandı? Hasan mı Sergen mi birinci oldu? MasterChef şampiyonluk ödülü ne kadar?

MASTERCHEF ALTIN KUPA İLK TURUNU KİM KAZANDI?

Sergen ilk etapta 23 puan alırken, Hasan ilk etapta 20,5 puan aldı.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ TURU KİM KAZANDI?

Hasan ikinci etapta 43,5 puan alırken, Sergen 46 puan aldı.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Açıklandığında haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

MasterChef'te şampiyon olan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Büyük ödül bu yıl 5 milyon TL olarak açıklandı.