Eski hakemler Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Penaltı ve kırmızı kartı es geçti'

Yayın kuruluşundaki eski hakemlerden oluşan beIN Trio ekibi, Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Eski hakemlerin değerlendirmesi şu şekilde:

-Alanyaspor'un kırmızı kart beklediği Oosterwolde pozisyonu:

Bülent Yıldırım: "Sebep sonuç ilişkisi göremiyorum. Hakem ekibinin kararını destekliyorum."

Deniz Çoban: "Hakem ekibiyle aynı fikirdeyim."

Bahattin Duran: "Sizlerle ve hakem ekibiyle aynı fikirdeyim. Oosterwolde'nin teması var ancak üç adım sonra düşüyor. Devam kararı doğru. Faul olsaydı kırmızı kart derdim."

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: "İtme olsa tartışmasız penaltı ancak oyuncu olayın farkında ve futbol temasının dışına çıkmıyor. Hakemin kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Etkili temas yok. Futbol içinde yan yana bir temas var. Hakemle aynı düşüncedeyim."

Bahattin Duran: "Sınırlarda gezmiş bir hamle, Semedo'ya temas var ama Semedo kendini kolay bırakmış. Penaltı için yeterli değil. Hakemin kararı doğru."

TEDESCO'NUN SARI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Deniz Çoban: "Maçtaki kritik hatalardan biri. Açık bir faul atlandı. Buna sinirlenen Tedesco'ya ise doğru bir sarı kart gösterdi. Normalde direkt kırmızı kartlık. Teknik kulübedekiler ölçülü davranmak zorundadır. Ceketini fırlattıktan sonra çok rahat kırmızı kart verebilirdi. Mehmet Türkmen denizi geçti, derede boğuldu."

Bülent Yıldırım: "Çok net bir faul. Tedesco'da ise her türlü ısrar var. Kendisini ihraç etmeyen hakem ekibi sınıfta kaldı."

Bahattin Duran: "Tedesco ikinci sarı karttan ihraç edilmesiydi. Bunun savunması yok. İkinci sarının çıkmaması kabul edilemez."

SKRINIAR'IN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Deniz Çoban: "Jhon Duran'ın yaptığı hamleler bir yaptırım gerektiriyor mu diye bakmak lazım. Bu kargaşada böyle bir ikili mücadelede hakemin kararını pek eleştiremiyorum."

Bahattin Duran: "Jhon Duran'ın hareketi köşe vuruşundan önce, teknik ceza yok. Sonrasında ise penaltı olduğunu düşünüyorum."

Bülent Yıldırım: "Top oyuna girmeden önce Duran iki hamlede bulunuyor, hakem kornere izin vermeden önce Duran'a sarı kart göstermeliydi. Bunu atladınız, o zaman top oyundayken VAR çağıracak ve hakeme bunu gösterecek. Penaltı ve sarı kart verilmeliydi."