CHP eski Büyükşehir Grup Başkanı Kemal Akar hayatını kaybetti
Kanser hastası CHP eski Büyükşehir Grup Başkanı Kemal Akar hayatını kaybetti.
Kanser hastası CHP eski Büyükşehir Grup Başkanı Kemal Akar hayatını kaybetti.
Akar cumartesi günü öğlen namazına müteakip Levent Camii’nde son yolculuğuna uğurlanacak. CHP İl Yönetim Kurulu üyeliği, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcılığı, DİSK Yönetim Kurulu üyeliği, OLEYİS Sendikası Marmara Bölge Temsilciliği yapan Akar 12 Eylül ve DİSK davalarında yargılanmıştı ve uzun yıllar cezaevinde kalmıştı.
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