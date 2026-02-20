Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı!

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

İfadesi alınan Denizli, serbest bırakıldı.

“BU İFTİRAYI KABUL ETMİYORUM”

Denizli’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Uyuşturucu madde kullandığını kesin bir dille reddeden Denizli, şu ifadeleri kullandı:

“Uyuşturucu madde kullandığımı, uyuşturucu madde kullanılan herhangi bir yerde bulunduğumu kesin bir dille reddediyorum. Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum, bu sebeple de savcılık makanızca ifadeye davet edildiğimde de avukatlarımdan test vermeyi bizzat kendimin talep ettiğine dair savcılık makamınıza dilekçemizi sunduk.

Sporcu bir ailenin kızıyım, kendimde eski bir milli sporcuyum. 16 yıldır da hayatını ülkesine hizmet etmeye adamış genç bir kadın siyasetçiyim. Uyuşturucu ile adımın yan yana gelmesinden dahi hicap duyuyorum.

Hayatımda ne Swiss otelde ne de herhangi bir başka yerde özel parti düzenlemedim ve katılmadım. Zaten bu iddialarda herhangi bir görgü, tarih, mekan gibi unsurlar içermemektedir, tanık beyanı olarak itibar etmek mümkün değildir. Hangi motivasyonla ifade verdiği belli olmayan ve bu iftiraları üzerime atan müfteriler hakkında hukuk mücadelemi sonuna kadar vereceğim.”

ALAÇATI OT FESTİVALİ VE ŞARKICI EDİS’İ NEREDEN TANIDIĞI SORULDU

Denizli’ye şarkıcı Edis Görgülü’yü nereden tanıdığı ve Alaçcatı Ot Festivali’nin ne olduğu soruldu. Görgülü ile geçen senelerde düzenlenen Ot Fastivali’nde tanıştıklarını söyleyen Denizli, sorulara şöyle yanıt verdi:

“Edis Görgülü isimli kişiyi eski tanırım. Bu kişi 2024 yılında Ot Festivalinde sahneye çıkan 3 sanatçıdan biriydi. Sanatçıları her yıl ot festivalinin seçici kurulu belirler. Ücretinin ne olduğunu bilmiyorum, sanatçı ödemeleri, belediye tarafından değil organizasyonu yapan firma tarafından karşılanır. Benim bu firmaya herhangi bir şekilde müdahale etme durumum olamaz bu nedenle rakamlar konusunda bilgim yoktur. Alaçatı Ot Festivali’nin seçici kurulunda otelciler, tarım esnafi, kadın üreticiler bulunur. Gerek o yılın seçili otu gerekse organizasyona dair yapılacak her şey o kurul ile birlikte belirlenir. “