CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Kimse işten çıkartılmamalı

03 Nisan 2020 Cuma, 06:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş, DİSK ve HAKİş genel başkanları ile video konferans üzerinden koronavirüs salgını dolayısıyla işçilerin haklarıyla ilgili görüş alışverişi yaptı. Kılıçdaroğlu, salgın boyunca kimsenin işine son verilmemesi gerektiğine işaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ile yaptığı video konferans toplantısında özetle şunları dile getirdi:

- Demokrasi için önemli: Türk-İş, Hak- İş ve DİSK’in bir araya gelmesi ve bu salgın hastalık dolayısıyla ortak bir bildiri yayımlamaları, hem bu gün hem gelecek hem de demokrasi için çok önemli. Burada bir birlik sağlamanız da Türkiye için de demokrasi için de çok önemli.

- Çıkarmalar kısıtlanmalı: Geçici olarak kapatılan işyerlerinde çalışan işçiler vardı. Bu dönemde hiç kimsenin işinden aşından olmaması lazım. Bu bağlamda biz de size her türlü desteği veriyoruz. Türkiye’nin gerçeği, bu işsiz olanların bir kısmı sigortalı bir kısmı sigortasız. Ama bu süreçte sigortalı mı sigortasız mı diye ayrım yapmaksızın herkesin gelir güvencesine kavuşması lazım. Bu konuda da İşsizlik Sigortası Fonu harekete geçirilmeli.

- Ortak akıl egemen kılınmalı: Ekonomik Sosyal Konsey bir anayasal kurum, yaşadığımız süreç de çok önemli bir süreç. Bu Covid - 19’da kimsenin siyasi görüşüne, kimliğine, inancına bakmıyor. O zaman ortak hareket etmek lazım. Siz 83 milyon dediniz ama 3 milyon 600 bin de Suriyeli var. Onlardan da bu hastalığa yakalananlar var. Onların da hakkı var. Onlar da insan, onların da hakkını bir şekilde savunmak zorundayız. Çünkü Türkiye büyük bir devlet. Ayrımcılık yapmamalıyız bu gibi konularda.

- Sendikasızların da hakkı korunmalı: Sigortasız, sendikasız olan milyonlar var. Bunların da haklarının hukuklarının korunması lazım. Bu işin siyaseti yok. Türkiye’de yaşayan ve sorumluluk taşıyan herkesin elini taşın altına koyması lazım. Siyasetçi olarak ben, sendikacı olarak sizler, TTB, memur sendikaları hepimizin ortak hareket etmesi lazım. ‘Devlet güvence vermeli’ Görüşmede; Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Türkiye’de 83 milyonun eşit olduğu bir ortamın yaşandığını; bu dönemde,Türkiye’de bulunan mülteciler de dahil herkese ayırım yapılmadan eşit bir şekilde ulaşılması gerektiğini dile getirdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise salgın açısından bu iki haftanın çok önemli olduğunu dile getirerek, zorunlu olmayan işkolları dışındaki alanlarda işin durdurulması gerektiği ve buradaki işçilerin gelirinin devlet tarafından güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.