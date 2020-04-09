CHP Muğla'dan hükümete çağrı: İlçeler arası geçiş yasaklanmalı

09 Nisan 2020 Perşembe, 12:03

Muğla'nın salgından en az etkilenmesi için önerilerin sıralandığı bildiride "Dünya’nın ve ülkemizin büyük mücadele içinde olduğu Koronavirüs ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanmakta, vatandaşlarımız da farklı kaynaklardan bilgilendirilmektedir. Muğlamızda da koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri vatandaşlarımız yakından takip etmekte, doğru bilgiye ulaşmakta kimi zaman güçlük çekilmektedir. 30 Büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklanması ile Muğlamıza giriş çıkışlar geç de olsa durdurulmuş, yazlıkları olan vatandaşlarımızın şehrimize girişleri bir nebze olsun durdurulmuştur. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’mız ve ilçe belediye başkanlarımız tarafından İl Pandemi kuruluna bazı öneriler sunulmuştur." değerlendirilmesi yapıldı.



(Suat Özcan - Süleyman Girgin - Mürsel Alban - Burak Erbay)



Bildiride "Vatandaşlarımızın, şehrimizin sağlığı, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin en aza indirilmesi için kurula sunulan önerileri kamuoyu ile paylaşıyoruz" denilerek şu maddelere yer verildi:

1- Muğla merkez ilçesi Menteşe’de eski devlet hastanesi binası derhal hizmete açılmalı, koronavirüs dışındaki hastalar bu hastanede hizmet almalı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi hastanesi de pandemi hastanesi olarak hizmetine devam etmelidir. Bodrum ilçemizde bir türlü inşaatı tamamlanamayan Yeni Bodrum Devlet Hastanesi de ivedilikle tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmalıdır.

2- 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için alınan karara ilave olarak şehrimizde ilçeler arası geçiş süreli olarak (iki hafta) yasaklanmalıdır.

3- Şehrimizde yüksek öğrenimine devam eden öğrencilerimizin yurt, özel yurt, ev gibi ikamet ettikleri yerlerin kiraları için mülk sahipleri ile görüşülerek belirli bir süre kira alınmaması ya da cüzi miktar alınarak destek olunması

4- Sağlık Bakanı’mız tarafından ülke genelinde paylaşılan vaka sayıları şehirler olarak da paylaşıldı. Durumun ciddiyeti ve önemi nedeni ile ilçe ilçe vakaların bilinmesi, hasta ve vefat sayılarının da vatandaşla paylaşılmasında büyük yarar olacağı,

5- İlimizdeki Pandemi kuruluna sağlık meslek örgütleri, tabip odası, eczacılar odası, veterinerler odası, diş hekimleri odası temsilcileri de alınmalıdır, öneri olarak iletilmiştir.