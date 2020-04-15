CHP'den 51 milletvekili yanıtı

15 Nisan 2020 Çarşamba, 16:16

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yeni infaz yasasının oylama sürecinde muhalefetten 51 milletvekilinin ret oyu kullanmasına ilişkin konuştu. Özkoç, “Biz muhalefet yapmamız gerektiği zaman sonuna kadar muhalefet yapıyoruz. Söylememiz gereken bir şey varsa sonuna kadar söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Özkoç, şunları söyledi:

“Burada kameraman arkadaşlara yan yana gelmekten çekiniyorsunuz bulaşı olur diye. Meclis haftalardan beri açık. Yeri geldiği zaman 350 kişi aynı salonda saatlerce toplantı yapıyoruz. İktidardaki partinin mensuplarının eğer Meclis'te bulunması gerekiyorsa ne yapıyorlar? Meclis salonunun dışında oturuyorlar. Bunu kimler belirliyor? Sizler belirliyorsunuz, oradasınız. Oylama yapıldığı zaman içeri giriyorlar. Oylama yapıldığı zaman sayıları daha yüksek. Biz muhalefet yapmamız gerektiği zaman sonuna kadar muahlefet yapıyoruz. Söylememiz gereken bir şey varsa sonuna kadar söylüyoruz.”

ALTUN TEPKİSİ: İHALE SAATİ BELLİ DEĞİL

Özkoç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta ikinci derece tarihi eser statüsünde bir araziyi kiralamasına da tepki gösterdi. Özkoç şöyle konuştu:

“Hazine arazisi olan ve tarihi eser olarak da dokunulmazlığı olan bir alanda müdahale edip de kendi bahçesine dahil etmesi doğru bir yaklaşım mı? Ben size Fahrettin Altun ile ilgili bir belge göstereyim. Bu belge kira ihale ilanı. Bu kira ihale ilanında kiraya çıkacak bütün taşınmazları burada sıralamış. İhale saatleri hepsinde yazılıyken bir tek Fahrettin Altun'un kendi bahçesine kattığı alanın ihale saati belli değil. Niye? Başkası girmesin diye.”

ÇAVUŞOĞLU TEPKİSİ: EVE LAZIM OLAN CAMİYE HARAMDIR

Özkoç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Tıbbi ekipman ihtiyacımız olmasına rağmen 34 ülkeye yardım yaptık" sözlerine tepki göstererek, “Allah'tan korkmak lazım amden sizin ihtiyacınız var neden bunu başka ülkelere gönderiyorsunuz. insanlarımız burada maskeye ulaşamıyorken, sağlık çalışanlarımız yeterli maske ve tuluma ulaşamıyorken ölüm sayısı ve vaka sayısı giderek artıyorken, siz sokağa çıkma yasağını 2 saat önce açıklayıp bir sklandal yaratmışken nasıl 'biz güçlüyüz' diye yüzünüz kızarmadan söylüyorsunuz. Ne diyor bizim atasözümüz: Eve lazım olan camiye haramdır” dedi.