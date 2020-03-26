CHP’den eşgüdüm talebi

26 Mart 2020 Perşembe, 06:00

CHP heyeti, koronavirüs salgınına karşı belediyeler ile merkezi hükümet arasında yaşanan koordinasyon sıkıntısı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek çalışmalarda eşgüdüm sağlanması gerektiğini vurgularken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan da belediyelerin bütçelerinde kesinti yapılmaması ve gelirlerinin artırılması talebinde bulundu. CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Bülent Kuşoğlu’ndan oluşan CHP heyeti önceki gün İçişleri Bakanı Soylu; dün de Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmede koronavirüsle mücadele konusunda yerel yönetimlerde alınan tedbirler gündeme geldi. CHP heyeti, Soylu’ya yerel yönetimler ile hem yerel mülki idareler hem de merkezi hükümet ile salgınla mücadele konusunda işbirliği yapılması gerektiğini bildirdi. Sahada yaşanan bazı aksaklıkları ileten CHP heyetinin salgına karşı yerel yönetim ile merkezi yönetimin eşgüdüm içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Görüşmede önümüzdeki ay yapılacak belediye meclis toplantılarının ertelenip ertelenmemesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Buna göre nisan ayında gerçekleştirilecek belediye meclis toplantılarının salgının durumuna göre ertelenebileceği ifade edildi. Ancak belediyelerin salgınla ilgili halka hizmet götürmesi için belediye meclislerinin çalışmasının zorunlu olduğu durumlarda da her türlü önlemin alınması gerektiği ifade edildi.

TORUN: AKSAKLIKLARI SÖYLEDİK

Torun ve Kuşoğlu dün de Kurum ile bir araya geldi. CHP heyeti insanların salgın nedeniyle evlerinde kalmalarıyla birlikte belediyelerin gelirlerinin azaldığı, ancak belediyelerin vatandaşa olan hizmetlerinin de salgınla birlikte arttığı ifade edildi. CHP heyeti, bu kapsamda belediyelere İller Bankaları aracılığıyla yapılacak ödemelerin bir yıl süreyle hiçbir kesinti yapılmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi. CHP heyeti ayrıca bu süre içinde vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için belediyelerin gelirlerini artırıcı ek tedbirlere ihtiyaç duyulduğuna da işaret etti. Torun, salgınla mücadele konusunda yürütülen süreçle ilgili görüş alışverişi yaptıklarını belirterek “Bazı önerilerimizi ilettik. Bazı aksaklıkları söyledik. Yerel yönetimlerle ilgili yapılması gerekenleri paylaştık” dedi. Torun, yerel yönetim ile merkezi yönetimin eşgüdüm içerisinde çalışılması gerektiğini ifade etti.