CHP’den kriz uyarısı

29 Mart 2020 Pazar, 02:00

Raporda, işsizliğin ve iflasların artmasıyla geliri düşen yurttaşların temizlik malzemelerine ulaşımının da azalmasıyla salgının yayılmasının daha da artacağı belirtildi. Raporda, “Ekonomik ve sosyal krizle milli mutabakat halinde mücadele edebilmek için Ekonomik ve Sosyal Konsey ivedilikle toplanmalı ve düzenli aralıklarla devam edilmelidir” denildi. Kılıçdaroğlu’nun siyasi parti liderlerine gönderdiği raporda, salgının ekonomide yapacağı olası yıkımlara dikkat çekildi.



