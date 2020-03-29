CHP’den kriz uyarısı
CHP’nin koronavirüs raporunda; “ülke ekonomisinin salgının öncesine dayanan kırılganlığının hastalığın yarattığı ekonomik baskılarla birleşince ekonomik ve sosyal bir kriz yaşanma riskiyle karşı karşıya kalındığı” belirtildi.
Raporda, işsizliğin ve iflasların artmasıyla geliri düşen yurttaşların temizlik malzemelerine ulaşımının da azalmasıyla salgının yayılmasının daha da artacağı belirtildi. Raporda, “Ekonomik ve sosyal krizle milli mutabakat halinde mücadele edebilmek için Ekonomik ve Sosyal Konsey ivedilikle toplanmalı ve düzenli aralıklarla devam edilmelidir” denildi. Kılıçdaroğlu’nun siyasi parti liderlerine gönderdiği raporda, salgının ekonomide yapacağı olası yıkımlara dikkat çekildi.
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