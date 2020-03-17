CHP'den "Ligler tatil edilsin" önergesi

17 Mart 2020 Salı, 14:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, maçların ertelenmesi için TBMM'ye soru önergesi verdi.

Yıldırım Kaya, "Futbolcuların Canı yok mu? Onlara Koronavirüs Bulaşmaz mı? Onlar Koronavirüs Bulaştırmaz mı? Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı tüm alanlarda önlem alırken; Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel lig maçlarının/spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verdi. Hiç kimse, kurum, kuruluş ve organizasyonun; İnsan sağlığını hiçe sayan, telafisi imkansız sonuçlar doğuracak kararlar alma ve uygulatma hakkı yoktur.



İnsan sağlığını tehdit eden karara teknik adamlar ve futbolcular da isyan etmiştir. Lig maçlarının oynatılması akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Futbolcuların canı yok mu? Onlara koronavirüs bulaşmaz mı? Onlar koronavirüs bulaştırmaz mı?

Futbol maçlarının oynatılması için alınan kararların hiçbir haklı gerekçesi olamaz. İvedilikle iptal edilerek, tüm toplumu tehdit eden uygulamaya son verilmelidir.

Kararın tüm toplumu koronavirüs tehdidine karşı açık hale getireceği gerçeğinden hareket ederek, Anayasa’nın ve TBMM İçtüzüğü’nün ilgili maddelerine uygun olarak, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için bir soru önergesi verdim" dedi.

İlgili soru önergesi şöyle:

"İnsanlığı tehdit eden yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, başta UEFA organizasyonları olmak üzere Avrupa ve dünyanın çoğu ülkesinde futbol maçları süresiz askıya alındı ya da ileri tarihlere ertelendi. Dünyanın bir numaralı basketbol ligi NBA ise faaliyetlerini durdurdu.



Türkiye’de de tedbir amaçlı okullar tatil edildi; cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi.

İçişleri Bakanlığı coronavirüs konulu genelge ile 81 ilde; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurdu.

Tüm alanlarda coronavirüse karşı ciddiyetle önlem alırken, Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel lig maçlarının/spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verdi.

Oynanacak maçlarda; futbolcular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler, müsabakayı takip eden gazeteciler ve stat çalışanları koronavirüs salgını karşısında risk altında kalacaktır. Bu durun bütün toplumu coronavirüse karşı açık hale getirecektir.





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