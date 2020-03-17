CHP'den "Ligler tatil edilsin" önergesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Futbolcuların Canı yok mu? Onlara Koronavirüs Bulaşmaz mı? Onlar Koronavirüs Bulaştırmaz mı? " dedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, maçların ertelenmesi için TBMM'ye soru önergesi verdi.
Yıldırım Kaya, "Futbolcuların Canı yok
mu? Onlara Koronavirüs Bulaşmaz mı? Onlar Koronavirüs Bulaştırmaz
mı? Dünyayı
tehdit eden koronavirüs salgınına karşı tüm alanlarda önlem
alırken; Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve
Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel lig maçlarının/spor
müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verdi. Hiç kimse,
kurum, kuruluş ve organizasyonun; İnsan sağlığını hiçe sayan,
telafisi imkansız sonuçlar doğuracak kararlar alma ve uygulatma
hakkı yoktur.
İnsan sağlığını tehdit eden karara teknik adamlar ve futbolcular da isyan etmiştir. Lig maçlarının oynatılması akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Futbolcuların canı yok mu? Onlara koronavirüs bulaşmaz mı? Onlar koronavirüs bulaştırmaz mı?
Futbol maçlarının oynatılması için alınan kararların hiçbir haklı gerekçesi olamaz. İvedilikle iptal edilerek, tüm toplumu tehdit eden uygulamaya son verilmelidir.
Kararın tüm toplumu koronavirüs tehdidine karşı açık hale getireceği gerçeğinden hareket ederek, Anayasa’nın ve TBMM İçtüzüğü’nün ilgili maddelerine uygun olarak, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için bir soru önergesi verdim" dedi.
İlgili soru önergesi şöyle:
"İnsanlığı
tehdit eden yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, başta UEFA
organizasyonları olmak üzere Avrupa ve dünyanın çoğu ülkesinde
futbol maçları süresiz askıya alındı ya da ileri tarihlere
ertelendi. Dünyanın bir numaralı basketbol ligi NBA ise
faaliyetlerini durdurdu.
Türkiye’de de tedbir amaçlı okullar tatil edildi; cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi.
İçişleri Bakanlığı coronavirüs konulu genelge ile 81 ilde; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurdu.
Tüm alanlarda coronavirüse karşı ciddiyetle önlem alırken, Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel lig maçlarının/spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verdi.
Oynanacak maçlarda; futbolcular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler, müsabakayı takip eden gazeteciler ve stat çalışanları koronavirüs salgını karşısında risk altında kalacaktır. Bu durun bütün toplumu coronavirüse karşı açık hale getirecektir.
Bu bilgiler kapsamında;
Koronavirüs tehdidine rağmen lig maçlarının/spor müsabakalarının oynatılmasındaki ısrarın nedenleri nelerdir?
Futbolcuların, teknik direktörlerin, yöneticilerin, hakemlerin, müsabakayı takip eden gazetecilerin ve stat çalışanlarının can güvenliği neden riske atılıyor?
Futbolcular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler, müsabakayı takip eden gazeteciler ve stat çalışanlarının da koronavirüse yakalanma; birbirine, ailelerine ve tüm topluma yayma olasılığı neden yok sayılıyor?
İnsan sağlığını hiçe sayan, telafisi imkansız sonuçlar doğuracak bu karardan vazgeçilecek mi?
Lig maçlarının/spor müsabakalarının ertelenmesi için Bakanlığınız tarafında bir girişimde bulunulacak mıdır?"
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