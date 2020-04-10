CHP'den yasa teklifi: Bütün sağlık çalışanlarına ikramiye verilsin

10 Nisan 2020 Cuma, 13:19

CHP, Koronavirüs salgını kapsamında görev yapan sağlık çalışanlarının eşit oranda riske mağruz kaldığı gerekçesiyle, kamu hastanelerinde İş Kanunu kapsamında çalışan ancak ödeme alamayan sağlık çalışanlarına da salgın süresince her ay bir maaş ikramiye ödenmesi için yasa teklifi verdi.

MEVCUT DÜZENLEME VİCDANLARI YARALIYOR

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifinin gerekçesinde, salgın kapsamında bütün sağlık çalışanlarının riske mağruz kaldığı belirtilerek, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde çalışmakta olan devlet memurları ve sözleşmeli personele yapılan ek ödemelerden bütün sağlık çalışanlarının yararlanamamasının vicdanları yaraladığı kaydedildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA AYRIMCILIK YAPILIYOR

Teklifte, Sağlık Bakanlığı'nın bakanlığa bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinde çalışmakta olan devlet memurlarına ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik çıkardığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

“Sağlık kurumlarında 4857 sayılı İş Kanuna tabi personel için ayrıca bir ilave ödeme ne yazık ki öngörülmemiştir. Sağlık alanında sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeli kadar önemli bir görev üstlenen diğer sağlık çalışanlar da aynı orana riske maruz kalmakta ve tedavi sürecinde çok önemli görevleri yerine getirmektedirler. Bu çerçevede bunlara yönelik bir ilave ödemenin tanımlanmamış olması, vicdanları zedeleyen bir ayrımcılık olarak değerlendirilebilir. Kanun teklifimizle Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile Kamu üniversitelerine bağlı tıp fakültelerinde çalışmakta olan ve İş Kanununa tabi personelimize, bir defaya mahsus olmak üzere Covid-19 Salgını ile mücadele süresi boyunca her ay bir maaş tutarında ilave tediye verilmesi teklif edilmektedir.”

Teklifin kabul edilmesi durumunda, kamu hastaneleri ile üniversite hastanelerinde İş Kanunu bağlı olarak çalışan personel, salgın süresince her ay bir maaş tutarında ikramiye alacak.