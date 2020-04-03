CHP’li belediyeye su yok

03 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nün (DSİ) Kırklareli’ne bağlı çoğu CHP’li Kaynarca Belediyesi sınırlarında bulunan tarlaların sulanması amacıyla yapılan Çayırdere Sulama Barajı’nın Türkiye koronavirüsle mücadele ederken sessiz sedasız AKP’li Pınarhisar Belediyesi’ne devretmeye hazırlandığı öğrenildi.

Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, “Biz insanların canını kurtarmaya çalışırken AKP rant peşinde koşuyor” dedi. DSİ 11. (Edirne) Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen 28.25 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip Çayırdere Barajı ve Sulama projesi, Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi Çayırdere köyünde inşa edildi. Bu barajdan alınacak suyla çevre köylerdeki 29 bin 830 dönüm tarım arazisinin sulanması planlanıyor.

Cumhuriyet’e konuşan Kaynarca Belediyesi Başkanı Serdar Türker, “Devlet Su İşleri Edirne Bölge Müdürlüğü’nün ve Pınarhisar Belediyesi’nin gizli saklı olarak Çayırdere Sulama Barajı’nı Pınarhisar Belediyesi’ne devretmeye çalıştığını öğrendik ve büyük şaşkınlık yaşadık. Şaka gibi” dedi. Türker, Çayırdere Barajı’nın yaklaşık 30 bin dönümlük sulama sahasının 25 bin dönümünün Kaynarca’ya ait tarlalar olduğunu belirterek Pınarhisar Belediyesi’nin sadece 100 dönüm tarlasının olduğunu söyledi.

‘PARTİZANCA TAVIR HİÇ HOŞ DEĞİL’

Türker süreci özetle şöyle anlattı: “DSİ 2019 yılında Kaynarca merkezli bir sulama kKooperatifi kurulmasını istemiş ve Kaynarcalı 2 kardeşimiz ve ilgili sahada tarlaları olan Çayırdere, Ataköy, Karıncak, Ceylanköy, Osmancık, Pınarhisar’dan oluşan vatandaşlarımız bir kooperatif kurmuşlar ancak müteahhit kasıtlı olarak eksikleri tamamlamamıştır. Test aşamalarında basınçtan dolayı borular patlamış, açıkta bırakılan vanalar çalınmıştır. Doğal olarak da kooperatif kurmaya çalışanlar bu şekilde sulama barajını devralmaktan çekinmiştir. Edirne DSİ Bölge Müdürü ve Kırklareli DSİ Müdürü ile yaptığım telefon görüşmesinde, kendilerine bunu sordum ve şu yanıtı aldım: ‘Evet biz Çayırdere Barajı’nı Pınarhisar Belediyesi’ne devredeceğiz.’ Bu şekilde partizanca tavırlar hoş değil. Bu topraklar, bu ülke hepimizin. Ayrı gayrıyla ayırım yaparak bir şey elde edilmez. Hiçbir şekilde yazılı bilgi vermeden, kurallara ve kanunlara uymadan bu şekilde bir uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir.”