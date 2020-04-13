CHP'li Çakırözer’den infaz paketi tepkisi: Barışları tutma yasası

13 Nisan 2020 Pazartesi, 16:37

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, TBMM’de görüşmeleri süren infaz teklifi ile gazeteciler ve siyasi tutuklular cezaevinde kalırken kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlar da dahil birçok suçtan hüküm giyen onbinlerce mahkuma af getirilmesine tepki gösterdi.

"ONBİNLER ÖLÜM RİSKİYLE YÜZYÜZE"

CHP’li Çakırözer, infaz paketinde eşitlik ve adaletin olmadığını vurgulayarak, henüz yargılanmaları hatta iddianameleri bile hazırlanmamış 90 bin tutuklunun ise kapsama alınmamasına tepki gösterdi. Çakırözer, “Madem salgın ile mücadele diyoruz o zaman suçu kanıtlanana kadar masum sayılması gereken tutukluları ölümle baş başa bırakmayalım. Adli kontrol şartı ile derhal tahliye edilmeliler” dedi.

"TAVUK BESLENECEK DİYE"

Çakırözer, şunları söyledi:

“Bu 53. madde ile açık cezaevlerindeki 75 bin kişi evlerine gönderiliyor. Ama son dakika önerisiyle onbinlerce hükümlü kapalı cezaevinden açık cezaevlerine alınacak Sonra da evlerine yollanacak. Gerekçesini ise iktidar kanadı ‘Açık cezaevlerindeki tavuklar beslenecek, domatesler sulanacak’ diye anlatıyor. İnanması zor ama komisyonda ve genel kurulda iktidar vekilleri böyle savunuyor bu örtülü affı. Tavuklar beslenecek, domatesler sulanacak gerekçesiyle kadına şiddet uygulayan, kadını ölüme iten suçlar dâhil aklınıza gelebilecek her türlü suçtan içeride yatmakta olan hükümlülerin açık cezaevine geçişlerine imkân sağlanacak.”

"DUYUN KADINLARIN SESİNİ!"

Salgın döneminde geçmiş aylara göre kadına şiddette olağanüstü artış olduğunu vurgulayan Çakırözer, “Buna rağmen özellikle bu 53. Madde ile ve buna son dakikada eklenen önergeyle; kadına şiddet suçlularına çıkış yolunu, kadın katillerine, kadınları yaralayanlara çıkış yolunu açmış oluyoruz. Siz olmuyor deseniz de bu yaşanıyor,yaşanacak. Kadın örgütleri ayakta. Yüzbinlerce kadın feryat içinde. Duyun kadınların sesini!” dedi.

"BARIŞLARI TUTMA YASASI"

İnfaz düzenlemesi kapsamına siyasi tutuklu ve hükümlülerin dahil edilmemesini de eleştiren Çakırözer şöyle devam etti:

“Çeteler, hırsızlar, rüşvetçiler, katiller çıkarken, gazeteci meslektaşlarım Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Ferhat Çelik, Aydın Keser, 70 yaşındaki Ahmet Altan ile iki buçuk yıldır tutuklu sivil toplum kurucusu Osman Kavala, düşünceleri nedeniyle tutuklu Selahattin Demirtaş, İdris Baluken ve belediye başkanları kapsamda yok. Bu yüzden de hiçbir şekilde vicdanlara sığmıyor, hiçbir şekilde hukukun terazisine sığmıyor.”

Teklife eklenen bir madde ile MİT Kanununa aykırılık suçlarının infaz indirim kapsamından çıkarılmasını da eleştiren Çakırözer, “Biz düşünce suçluları da çıksın diyoruz, siz daha da kötüleştiriyorsunuz. Doğrudan OdaTV ve Barış’ları (Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu) hedef alan onları cezaevinde tutmayı hedefleyen bu tutum kabul edilemez. Madenlerdeki işçilerimizin katilleri, Gezi direnişçilerinin ölümüne neden olanlar, kadın ve çocuk katilleri hepsi bir şekilde izin sistemiyle, özel düzenlemelerle indirimlerden faydalanırken; Barışlar ve diğer siyasi tutuklular içeride ölümle, virüsle baş başa kalmaya devam edecek. İşte bu nedenle ‘bunu vicdanlar kabul etmiyor’ diyoruz” diye konuştu.