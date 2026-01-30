Son Dakika… Fatih Ürek hayatını kaybetti

Türk müzik ve televizyon dünyasının sevilen ismi Fatih Ürek, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki sanatçı, 15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tutuluyordu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Ürek, yaklaşık 3,5 aylık tedavi sürecinin ardından bugün hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının vefat haberi, hem sanat camiasında hem de sevenleri arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Ürek’in cenaze törenine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966’da Erzurum’da doğdu ve çocukluğunu Bursa’da geçirdi. Müzik kariyerine genç yaşta başlayan Ürek, 1993 yılında çıkardığı “Yaktı Yaktı” albümüyle tanınmaya başladı. Sahne performansları ve popüler şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Ürek, televizyon dünyasında da dikkat çekti. Özellikle “Gelinim Mutfakta” programının sunuculuğu ve çeşitli dizi/film projelerindeki rolleriyle biliniyordu.

Türkiye’nin eğlence kültürüne uzun yıllar hizmet eden sanatçı, enerjik sahne duruşu ve samimi kişiliğiyle izleyicilerin gönlünde yer edinmişti.