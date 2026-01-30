Son dakika... 5 gündür haber alınamıyordu: Üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in denize atladığı ortaya çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026 09:06:00
Son dakika haberi... 24 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in denize atladığı belirlendi.

İstanbul’da 24 Ocak cumartesi akşamı babasıyla konuştuktan sonra telefonunu kapatan ve o günden sonra haber alınmayan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in denize atladığı ortaya çıktı.

AHaber Muhabiri Mehmet Karataş’ın aktardığına göre; Deniz İbişler'in en son Mecidiyeköy’den Beşiktaş’a yürüdüğü ve denize atladığı belirtildi.

BABASI ÇAĞRI YAPMIŞTI!

Baba Yüksel İbişler, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada oğlunun son görüldüğü saatlere ilişkin ayrıntıları paylaşmış ve kamuoyuna çağrıda bulunmuştu.

Deniz’in, kaybolduğu akşamı saat 18.00-19.00 sularında arkadaşlarıyla buluştuğunu belirten Yüksel İbişler, oğlunun uykusuzluk nedeniyle dalgın ve kafasının karışık olduğunu ifade etmişti.

Deniz’in arkadaşına “Evime gitmeye korkuyorum, benden habersiz girilmiş olabilir” şeklinde mesajlar gönderdiğini aktaran Yüksel İbişler, Deniz’in gece yarısı 00.00 civarında Mecidiyeköy M7 metro hattına giriş yaptığının belirlendiğini, ancak Alibeyköy yönüne gitmesi gerekirken kısa süre sonra aynı istasyondan çıkış yaptığını belirtmişti.

Baba Yüksel, çıkışın ardından hangi yöne gittiğine ilişkin herhangi bir kayıt bulamadıklarını aktarmıştı. Baba Yüksel İbişler, oğlunun kaybolduğu gün WhatsApp hesabının saat 18.41’de son görüntüleme yaptığını fark ettiğini, saat 01.00 sularında aramalarına karşın oğluna ulaşamadığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

O gün aramızda küçük bir gerginlik vardı. Ertesi sabah arkadaşlarına ulaştık, sonra da karakola başvurdum. Özellikle esnaf kardeşlerim ya da oğlumu görmüş olanlar doğru eşkali tespit edebiliyorlarsa 112’ye ya da ilanlarda yer alan telefon numaralarıma ihbarda bulunsunlar. Biz kaygılıyız, ancak umudumuzu koruyoruz.

İlgili Konular: #İstanbul #kayıp #üniversite öğrencisi

