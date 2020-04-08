CHP’li İlgezdi: Karantina altında pozitif vaka bulunan yerlerde test yapılmıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından hazırlanan 'Karantina Altına Alınan Yerleşim Yerleri Raporu’na göre Türkiye'de karantina altına alınan yerlere yardım yapılmıyor ve pozitif vakaların olduğu yerlerde de test uygulanmıyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi tarafından Karantina Altına Alınan Yerleşim Yerleri Raporu hazırlandı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplam 37 il, 73 ilçedeki 52 köyde, 38 mahallede, 2 beldede ve 6 mezrada karantina uygulamasının yapıldığı hatırlatılan rapora göre bu yerlere yardım yapılmıyor ve pozitif vakaların olduğu yerlerde de test uygulanmıyor.
“YARDIM GİTMİYOR, GİDENLER YETERSİZ”
Raporda, karantina altındaki pek çok yerleşim yerine hiçbir yardım gitmediği belirtilirken, yardım giden yerleşim yerlerinde ise bu yardımların yeterli olmadığı kaydedildi.
Raporda, hastalığın karantina bölgelerine İstanbul’dan geldiği belirtilerek, “İstanbul'dan umre dönüşü, cenazeye katılım gibi gerekçelerle memleketlerine gelenler hastalığı tüm Anadolu'ya yayılmasına neden oldu.
Bu yerlerde bilinen 636 pozitif vaka, 17 ölüm ve 234 karantinada hasta bulunmaktadır. Pozitif veya pozitif olmasından şüphelenilen 234 kişi dışında karantina kapsamında kalan evlerdeki gerçek vaka sayısı bilinmiyor” denildi.
“POZİTİF VAKALARIN OLDUĞU YERLERDE TEST YAPILMADI”
Raporda şu ifadeler yer aldı:
“Pozitif vakaların, ölümlerin olduğu köylerde bile bilinen yüksek ateş, öksürük vb. semptomlar görülmeden test yapılmadı. Alınan bilgiye göre pozitif vaka çıkan köylerin neredeyse tamamında daha hiç yaygın test yapılmamış. Bazı yerleşim yerlerinde şüpheli ölüm olup daha testin sonucu çıkmadığı için tedbir amaçlı karantina altında. Buralarda da test yapılmadığı için kaç pozitif vaka olduğu bilinmiyor ya da yetkililer tarafından açıklanmıyor.”
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