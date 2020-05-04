CHP'li Kaya: Okullara AVM mantığıyla bakılamaz

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 12:15

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 1 Haziranda açılması beklenen okullar hakkında "Okullara, eğitim sistemine AVM mantığıyla bakılamaz. Açılacaksa milyonlarca öğrencinin, öğretmenin, velinin güvenliği nasıl sağlanacak?" diye sordu.

Kaya, uzaktan eğitim, 31 Mayıs'ta açılacak okullar, Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavları (İOKBS), Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavı (LGS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması beklenen sınav tarihlerinin koronavirüs salgını dikkate alınarak ele alınması gerektiğini ifade eden Kaya, 25-26 Temmuz’a ertelenen YKS’nin yeniden öne çekileceği söylentilerine tepki gösterdi.

'ÇOCUKLAR KOBAY DEĞİLDİR'

"Hiç kimse eğitim bilimini, eğitim psikolojisini yok sayarak başarılı bir sonuç elde edemez ve çocuklarımız hiç kimsenin kobayı değildir" diyen Kaya, tartışmaların son bulması için önerilerini açıkladı:

• İlk ve ortaöğretimde 2019-2020 eğitim- öğretim döneminin uzaktan eğitimle tamamlanacağı açıklanmalıdır.

• Haziran ayında yapılacak olan LGS ve İOKBS Temmuz ayında uygun bir tarihe ertelenmelidir.

• 25-26 Temmuz’a ertelenen YKS’nin yeniden öne alınmayacağı, zamanında yapılacağı açıklanmalıdır.

• 18 Mart'ta atama sonuçları açıklanan, ancak kararnameleri çıkartılmadığı için maaş alamayan 20 bin öğretmenin kararnameleri ivedilikle çıkartılmalıdır.

'ÇOĞU VELİ ÇOCUĞUNU GÖNDERMEYECEK'

"Covid-19 salgını devam ederken 31 Mayıs’tan sonra okullar açılacak mı?" diye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a soran Kaya, şunları belirtti: "Okullara, eğitim sistemine AVM mantığıyla bakılamaz. Açılacaksa milyonlarca öğrencinin, öğretmenin, velinin güvenliği nasıl sağlanacak? Ekonomiyi canlandıracağım diye AVM’leri açmaya hazırlananların; okullarımızı ticarethane, öğrencilerimiz de müşteri olarak görmelerine asla izin veremeyiz. Çoğu veli okulların açılması halinde çocuklarını okula göndermeyeceğini şimdiden ilan etti."