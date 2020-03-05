CHP'li Özkoç'a yumruk atan AKP'li vekilin eli 3 yerden kırıldı
Meclis'te dün İdlib görüşmeleri sırasında yaşanan kavgada, CHP'li Engin Özkoç'a yumruk atan AKP'li İbrahim Halil Yıldız'ın elinin üç yerinden kırıldığı tespit edildi.
Meclis'te dün İdlib görüşmeleri sırasında CHP'li ve AKP'li vekiller arasında kavga yaşanmıştı.
Kavga sırasında CHP milletvekili Engin Özkoç'un kafasına yumruk atan AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın elinde üç parçalı kırık olduğu öğrenildi.
Habertürk'ün haberine göre, Yıldız ameliyata alındı.
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