CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'a: Milletinize satıp, ABD'ye yardım diye gönderdiğiniz maskeler PYD/YPG'ye gitti

05 Mayıs 2020 Salı, 16:33

Fotoğraf: AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Demokratik bir ülkede ana muhalefet partisini nasıl tasfiye etmeyi düşünüyorsunuz" diye seslenen CHP Grup Başkanvekili Özkoç "Aslında olacak gibi söylediğiniz ve çamur attığınız darbe iftiralarında, tam da siz bu darbeyi 20 Temmuz'dan beri uyguladığınız için, tam da bu ülke darbe hukukuyla yöneltildiği için, 20 Temmuz'dan sonra da çıkarttığınız yasalarda, bir darbe görüşü içerisinde o yasaları çıkartıp 20 Temmuz darbesi kararlarını yürürlüğe koyduğunuz için, Türkiye Cumhuriyeti gibi demokrasi ile yöneltildiğini iddia ettiğimiz bir ülkede ana muhalefet partisini darbeci aklınızla nasıl tasfiye etmek istediğinizi millete açıklamak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

'CHP'Yİ NASIL TEMİZLEMEK İSTİYORSUNUZ?'

Erdoğan'a "CHP'yi nasıl ayıklamak ve temizlemek istiyorsunuz?" diye soran Özkoç şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekillerine saldırtarak mı? Onlara hakaret ettirerek mi? Onları cezaevlerine attırarak mı? Hürriyetlerine kısıtlayarak mı? Ayrıştırarak mı? Hedef göstererek mi? 'CHP seni ikaz ediyorum, tasviye etmek gerekir' sözünü açıklayın"

'MASKELER PYD/YPG'YE GİTTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısından sonra maske satışına izin verildiği yönündeki açıklamalarını da eleştiren Özkoç "Milletinize satıp, ABD'ye yardım diye gönderdiğiniz maskeler PYD/YPG'ye gitti" dedi.

Özkoç şöyle konuştu:

"AKP İktidarı kendi insanına dağıtamadığı maskeyi dünyaya ulaştırmayı becerdi. ABD'ye iki parti askeri uçakla yardım malzemesi gitti. Peki ABD ile ilgili daha önce yanılmış mıydınız? Yanılmıştınız. Sizin PYD/YPG dediğiniz örgütlere o maskeleri ABD ulaştırdı. Çok merak ediyorum gerçekten bunu ortak akılla mı halletiniz? Kendi ülkenize dağıtamadığınız maskeleri ABD'ye gönderip oradan da PYD/YPG militanlarının eline geçmesine size kim akıl verdi."