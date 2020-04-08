CHP’li Ümit Uysal’dan çağrı: Kamu yararına yönelelim

08 Nisan 2020 Çarşamba, 14:21

İçişleri Bakanlığı’nın CHP’li belediyelerin bağış kampanyalarını durdurmak için yayımladığı genelge Antalya’nın CHP’li Muratpaşa Belediyesi’ni de etkiledi. Normal zamanlarda da ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırılan belediyenin aşevi hebası kapatıldı. Cumhuriyet’e konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Aşevi hesabımız şartlı bağış hesabıydı. Biz öncelikle bu hesabı kapatmadık çünkü İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı kararnamenin kapsamına gireceğini düşünmedik. Ama mülki idare gelen genelgede bir ayrı tanım olmadığı için kapatmamızı istedi. Biz de kapattık. Bağış yapanlara da bağışlarını geri ileterek durumu açıkladık. Ayrıca bağışta bulunan yurttaşlarımıza yasada öngörülen şekilde belediyemize doğrudan bağışta bulunabileceklerini söyledik” dedi.



Aşevi hesabı üzerinden bağış alınmasının hukuki bir engel taşımadığını anlatan Uysal, “Ben hukukçuyum. Neye bağış yapıldığı belli. Kabul prosedürü uygulanıyor, belediye meclisinden yetki alınmış yani bunun yasa dışı hiçbir tarafı yoktu. Ama biz genelge kesin ve kati olduğu için devlet kurumlarıyla çelişkiye düşmek, soruşturmayla uğraşmak istemedik. Ama bu genelge mevcut hukuk kurallarına aykırıdır” diye konuştu.

‘TEFERRUATLARLA UĞRAŞMAYIN’

Özellikle CHP’li belediyelere böyle kısıtlamalar getirilmesini eleştiren Uysal, “Biz salgının ülkemize girdiğini öğrendiğimiz ilk günden beri o kurumun, bu kurumun görevi demeden çalıştık. Tüm kamu kuruluşların ayırt etmeksizin temizledik. Siperlikli maske üretmeye başladık günde 3 bin 500 tane üretiyoruz. İsteyen her yere de gönderiyoruz. Bütün evlere yıkanabilir maske dağıtıyoruz. Biz bunları yaparken siyasi ayrım aklımızın köşesinden geçmiyor, bunu yapanlar böyle bir dönemde bunu nasıl düşünüyorlar hayret ediyorum” ifadelerini kullandı. Seferberlik konusunda birlik olma çağrısında bulunan Uysal şunları söyledi:

“Gıda konusunda bir seferberlik başlatalım ve boş arazilerin hepsini işleyelim, dikelim. İnsanlara şuraya bağışla demeye gerek yok, isteyen güvendiği yere bağış yapsın. Bu teferruatlarla kimse uğraşmasın, kamu yararına yönelim. Bütün dünya ortak düşman virüs için birleşti Türkiye mi birleşemeyecek?”