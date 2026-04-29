TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 'süreç' sözlerine yanıt: 'Bedeli çok ağır olur'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazetecilerin süreçle ilgili sorularını yanıtladı: "İyi gidiyor. İş yoluna girmiştir, artık buradan dönüş yok"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerin Kürt sorununun çözümüne yönelik süreçle ilgili soruları üzerine, sürecin iyi gittiğini vurgulayarak, “İş yoluna girmiştir, artık buradan dönüş yok. Allah muhafaza yarım kalırsa bunun çok ağır bedeli olur. Türkiye bir daha böyle bir bedeli ödemesin” ifadelerini kullandı. "Çerçeve yasa erken mi gelir" sorusuna Kurtulmuş, "Onlar konuşulur. Önce sürecin görülmesi lazım. Burada mühim olan 86 milyonun zihninde bu konuda en ufak bir tereddütün olmaması lazım" yanıtını verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKP grup toplantısı için TBMM’ye gelen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayarak, toplantısının yapılacağı salona kadar eşlik etti.

Numan Kurtulmuş, daha sonra koridorda bekleyen gazetecilerle sohbet etti, sorularını yanıtladı. “Süreç nasıl gidiyor” sorusu üzerine “iyi gidiyor” diyen Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak rapor yayımladığına işaret ederek, yapılması gerekenlerin raporda yer aldığını vurguladı. “Bizi ilgilendiren bir kritik eşik var. Altıncı bölümün birinci maddesi, kritik eşik diye başlıyor” diyen Kurtulmuş, bunun örgütün silah bıraktığının teyit ve tespitine vurgu yaptığını ifade etti.

"OLUMLU BİR ŞEKİLDE BİTECEĞİ KANAATİNDEYİM"

“Çerçeve yasa erken gelebilir mi” sorusu üzerine Kurtulmuş, “Onlar konuşulur. Önce sürecin görülmesi lazım. Burada mühim olan 86 milyonun zihninde bu konuda en ufak bir tereddütün olmaması lazım. Mesela Süleymaniye’de silah bırakılması, süreçte çok olumlu bir hava oluşturdu. Aynı şeyin yapılması lazım. Orta Doğu’daki gelişmeler bu işi etkilememeli... Başlanmış, biteceği kanaatindeyim. Olumlu bir şekilde biteceği kanaatindeyim. Sonuçta bu kadar emek var, bu kadar çaba var, iyi niyet var. Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli’nin, bütün partilerin var” şeklinde konuştu.

ÖZEL'E YANIT: "BEDELİ AĞIR OLUR"

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in belediye başkanları toplantısında, 'Tutuksuz yargılamalar gündeme gelmezse biz masadan kalkarız' mesajı oldu. Sizinle bu konuda konuştu mu” sorusuna Kurtulmuş, “İş yoluna girmiştir. Artık buradan dönüş yok. Bir an evvel… Allah muhafaza yarım kalırsa bunun çok ağır bedeli olur. Türkiye bir daha böyle bir bedeli ödemesin” karşılığını verdi.

"RAPORUN GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ LAZIM"

Bir gazetecinin "Bir an önce yasal düzenlemeler başlansın açıklamaları yapılıyor" sözleri üzerine Kurtulmuş, “Benim elimde olan bir şey değil” dedi.

Bir başka gazetecinin “Kritik eşik bekleniyor yani” sözleri üzerine de Numan Kurtulmuş, “Tabii ki. Şöyle bir ikileme düşmemek lazım: ‘Örgüt mü devlete güvenecek, devlet mi örgüte güvenecek’ diye bir şey yok. Komisyonun raporu da hakikaten mükemmel bir rapor, bir kelime eksiği, fazlası yok. Büyük emek. Bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım. Bu sürecin hızlandırılması lazım” ifadelerini kullandı.

"İMRALI'NIN İHTİYAÇ OLDUĞUNDA ORTAYA KOYMASI LAZIM"

“İmralı’dan yeni açıklamalar geliyor sürekli. Görüşmeler devam ediyor. Yeniden böyle bir güzel bir haber ne zaman gelir” sorusuna Kurtulmuş, “Ben İmralı’nın da niyetini baştan beri ortaya koyduğu, niyetinin açık olduğu kanaatindeyim. Bu niyeti destekleyecek yeni açıklamaları, ihtiyaç olduğunda bunları ortaya koyması lazım” karşılığını verdi.