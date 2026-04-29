Sina’daki Mısır tatbikatı İsrail’i alarma geçirdi

Mısır ordusunun Sina Yarımadası’nda, İsrail sınırına yalnızca 100 metre mesafede gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar, bölgede uzun süredir görülmeyen bir gerilim dalgasını tetikledi.

On yıllardır büyük ölçüde sakin seyreden Mısır-İsrail sınırında yaşanan bu hareketlilik, yalnızca askeri bir eğitim olarak değil, aynı zamanda hassas bir dönemde verilen stratejik bir mesaj olarak yorumlandı.

İsrailli kaynaklar, söz konusu hareketliliğin Camp David Antlaşması kapsamındaki güvenlik gereklerine aykırı olabileceğini öne sürerken, Mısır birliklerinin sınıra bu denli yaklaşmasını 'kırmızı alarm' olarak nitelendirdi.

İsrail basınına göre bu tatbikat, “Mısır tarafından hassas bir dönemde verilmiş bir mesaj” olarak değerlendirildi.

YERLEŞİMCİLER TEDİRGİN

Al Arabiya'da yer alan habere göre, İsrail ordusu kaynakları, sınır yerleşimlerinde yaşayanlara önceden koordinasyon sağlandığını söylemek zorunda kaldı. Ancak bu açıklamalar, bölgede yaşayanların kaygılarını gidermeye yetmedi.

Güney bölgelerde yaşayan bazı kişiler, patlama ve gerçek mühimmat sesleri duyduklarını aktarırken, birçok yerleşimci 'sıfır temas noktasındaki' bu faaliyetlerin güvenlik riski oluşturduğunu iddia etti.

ALIŞILMADIK BİR TATBİKAT

Askeri analizlere göre tatbikatın en dikkat çekici yönü, kullanılan silah türleri ve sınır hattına olağandışı yakınlık oldu. Tatbikat kapsamında gerçek mühimmatla atışlar ve baskın simülasyonları gerçekleştirildi.

Uzmanlar, bu durumun Mısır’ın Sina’da tam egemenliğini vurgulamak ve sahada yeni bir fiili durum oluşturmak istediğine işaret ettiğini belirtiyor.

ANGAJMAN KURALLARI DEĞİŞİYOR

İsrail medyası, bölgede “angajman kurallarının değişmekte olduğu” değerlendirmesinde bulundu. Tel Aviv yönetimi kamuoyunu 'rutin eğitim' açıklamalarıyla sakinleştirmeye çalışsa da, bazı askeri analistler Mısır’ın bu ısrarının 'stratejik caydırıcılık mesajı' taşıdığını vurguluyor.

Gelişmelerin ardından İsrail parlamentosu Knesset’te Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanı Boaz Bismuth, Mısır’ın tatbikatlarını bu haftaki 'güvenlik değerlendirme oturumunun' gündemine aldı.

CAMP DAVID ANTLAŞMASI NEDİR?

Camp David Antlaşması, 1978 yılında ABD arabuluculuğunda Mısır ile İsrail arasında imzalanan ve Orta Doğu’da dengeleri kökten değiştiren bir barış anlaşmasıdır.

ABD Başkanı Jimmy Carter öncülüğünde, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin arasında imzalanan bu mutabakat, iki ülke arasında ilk resmi barışın temelini atmış ve 1979’da imzalanan Mısır-İsrail Barış Antlaşması’nın zeminini oluşturmuştur.

Anlaşma ile Mısır, 1967’den beri İsrail işgali altında bulunan Sina Yarımadası’nı geri alırken, İsrail de Mısır’la savaş hâlini resmen sona erdirmiştir.

Anlaşmanın en kritik maddeleri arasında, Sina Yarımadası’nın kademeli olarak Mısır’a devredilmesi ve bölgede askeri sınırlamalar getirilmesi yer alır. Buna göre Sina Yarımadası, ağır silahlardan arındırılmış ve belirli bölgelerde sınırlı asker konuşlandırılmasına izin verilmiştir.

Ayrıca taraflar arasında karşılıklı tanıma, sınır güvenliği, serbest geçiş (özellikle Tiran Boğazı ve Süveyş Kanalı) ve ABD’nin güvenlik garantileri gibi başlıklar da anlaşmanın temel unsurlarıdır.

Bu düzenlemeler, özellikle İsrail’in güvenliğini garanti altına alırken, Mısır’ın da egemenliğini yeniden tesis etmesini sağlamıştır.