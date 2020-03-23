CHP'li vekil İtalya'dan gelen gemiyi inceleyip bakanlığa çağrı yaptı

23 Mart 2020 Pazartesi, 11:02

Çeşme Ulusoy Limanı’nda çalışan bir kişi, geçen hafta koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından limanda çalışan 45 kişi ve aileleri gözetim altına alınmıştı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İtalya’da korona virüsünün yaygın bölgelerinden biri olan Triesta Limanı’ndan Çeşme’ye hiçbir denetim olmadan ticaret gemilerinin geldiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Limana giderek incelemelerde bulunan Polat, Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a ‘bu seferlere artık izin verilmesin’ çağrısında bulundu.

“İTALYA’DAN GELEN GEMİ İÇİN HİÇBİR TEDBİR ALINMAMIŞ”

Sahaya gittiklerinde hiçbir önlemin alınmadığını vurgulayan Polat, “Gittiğimizde orada sadece bir gümrük yetkilisi ve güvenlik amirleri vardı. Geminin içerisine kadar girebildik. Gemi dorse taşımacılığı yapan bir gemi. Dorseler gemiden indirilirken dezenfekte edilmesi ile ilgili hiçbir tertibat görmedik. Bu gemi 24 mürettebatı olan ve bu hatta çalışan küçük gemilerden bir tanesi. Dorse taşımacılığı bile yapılsa, dorseleri almaya gelen çekerler, gemide çalışan insanlar yurda girmese bile, mutlaka temas etmek durumundalar. Gemide çalışan insanlar Türkiye Gümrük Bölgesi’ne girdiği andan itibaren, pasaport kayıtları yapılırken bile memurlarla temas ediyorlar. Her şeyden önemlisi sürekli tır taşıması yapan yüzlerce şoför Çeşme’ye gelip gidiyor. Biz bu duruma karşı çıkıyoruz Gümrük ve Ticaret Bakanı ” dedi.

“CEHENNEMDEN ÇIKIP GELEN GEMİ”

Geminin İtalya’nın cehenneminden çıkıp geldiğini belirten Polat, “Gemi Triesta yani İtalya’nın korona virüs vakalarının en sıkıntılı bölgesine 360 km uzaklıkta ve ilk vakaların bulunduğu yerden çıkıp gelen bir gemi. İnsan hayatının ve sağlığının ticaret ile takas edilmesi yarınlara karşı en büyük utancınız olacaktır. Çeşme ayrıca turizmde marka bir kent. Korona virüsü ve Triesta’dan gelen bir gemi ile anılması daha büyük ekonomik sorunlara neden olacaktır. Marka kent imajı da insan sağlığı gibi tehlike altındadır. Çeşme halkı bu gemiden ve seyahatlerden dolayı tedirgin. Hava yollarını nasıl durdurduysak bunu da durdurmak zorundayız. Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan cehennemden gelen bu gemilere, bu seferlere artık izin vermesin” diye konuştu.