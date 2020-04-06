CHP'li yönetici koronavirüsten yaşamını yitirdi
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
CHP'li Yunus Karakoç'un yaşamını yitirdiği haberi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran CHP'li Gürsel Tekin, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yol arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim" dedi.
CHP’li Tekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"CHP Torbalı İlçe yöneticisi Sn. Yunus Karakoç’un COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır, yol arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim.",
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