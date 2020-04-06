Çiğli Belediyesi 'entübe kutusu' üretimine başladı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 12:42

İzmir'de Çiğli Belediyesi yoğun bakım hastaları için geliştirilmiş pleksiglass şeffaf malzemelerden yapılan entübe virüs koruma kutularının üretimini başlattı.

HASTANELERE TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

Entübasyon sırasında hastanın başını örten entübe kutuları, Çiğli Belediyesi tarafından hijyenik şartlarda paketlenip ihtiyaç duyulan hastanelere teslim edilmeye başlandı. Başkan Gümrükçü, Kovid-19 vaka sayılarının artması sonucu hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde oluşan yoğunluk nedeniyle doktorlar ve hemşirelerin daha fazla ihtiyaç duyduğu entübe kutusu üretimiyle koronavirüs ile mücadele sürecinde bir başka ilke daha imza atmış oldu.

GÜMRÜKÇÜ: BİZ SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ KORUYORUZ ONLAR DA BİZİ

Halk sağlığını tehdit eden bu sürecin hep birlikte mücadele edilerek geride bırakılabileceğini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak biz de, halkımızın sağlığını korumak adına ilk günden itibaren mücadelemizi azimle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiç kuşku yok ki insanlığın karşı karşıya olduğu bu tehditte asıl kahramanlar hastanelerde insanüstü bir çabayla mesai yapan sağlık emekçilerimizdir. Bu süreçte kentimizdeki hastanelerde görev yapan sağlık emekçilerimizin ve ailelerinin her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmeye devam ediyoruz. Maske ve yüz siperliği üretiminden sonra son olarak yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere Entübe Kutusu üretimine başladık. Yoğun bakım ünitelerinde solunum yetmezliği çeken hastaların sayısı her geçen gün artıyor. Bu kutular tedavi aşamasında büyük rol oynayacak. Sağlık emekçilerimizi korumak ve tedavilerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu zor günlerde biz sağlık emekçilerini, sağlık emekçileri de bizleri korumak için elinden geleni yapıyor. Bu çalışmada Korona Günlerinde İyilik Hareketi'nden Fatoş Dayıoğlu'na da destekleri için teşekkür ediyorum. Dayanışma ile güzel günlere ulaşacağız." dedi.