Çiğli Belediyesi’nden çiftçilere araç desteği

22 Nisan 2020 Çarşamba, 12:52

İzmir'in Çiğli ilçesinde Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ihtiyaç duyan çiftçilerin tarlaları sürülebilmesi için traktör desteği sağlanması talimatı verdi. Sasalı, Kaklıç ve Harmandalı bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan gelen talepler, belirli bir sıraya konularak karşılanıyor.

GÜMRÜKÇÜ: ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ

Koronavirüs salgınının hayatın her alanını olumsuz etkilediğini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu süreç, yerli üretimin teşvik edilmesi, tarımın desteklenmesi ve doğal ürünlerin tüketilmesinin önemini hepimize bir kez daha gösterdi. Covid-19 virüsüne karşı en önemli kozumuzun bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak olduğu bilinciyle tarımsal faaliyetlerde bulunan ihtiyaç sahibi çiftçilere traktör desteğinde bulunuyoruz. Bu hizmetimizle hem ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin tarlalarını sürüyor hem de hemşerilerimizin doğal ürünlerle beslenmesini sağlıyoruz. Çiğli Belediyesi olarak halkımızın bu süreci gerek sağlık gerekse ekonomik olarak en sağlam şekilde geride bırakması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

'BELEDİYEYE AİT ARAZİLERDE EKİME BAŞLAYACAĞIZ'

Tarımsal üretimin önemine vurgu yapan Gümrükçü, “İzmir Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmanın önünü açmak için köy yollarını ova yollarını yıllardır açıyordu. Kooperatiflerden alım yapıyordu. Bunun ne kadar önemli olduğu şimdi daha net ortaya çıktı. Çiğli Belediyesi olarak bize başvurup tarlasını sürmek isteyen, ekim yapmak isteyip de yapamayan vatandaşlarımıza belediye imkanlarıyla destek olabildiğimiz ölçüde destek olmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi de traktör ihtiyacı olan çiftçilerimizin tarlalarını sürmek. Bu verdiğimiz destek çeşitli araçlarla devam edecek. İlerleyen günlerde belediyemize ait arazileri de ekmeye başlayacağız. Bunun çalışmalarını başlattık. Gıda hepimiz için önemli bu yüzden tarımsal üretim yapanlara daha çok destek verilmesini Çiğli Belediyesi olarak biz de talep ediyoruz" dedi.



