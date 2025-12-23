Asgari ücret zammında geri sayım sürüyor: Ankara kulislerinden sızan o rakam herkesi şaşırttı!

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Çift haneli enflasyon karşısında alım gücü düşen çalışanlar için bu hafta kritik bir sürece girilirken, Ankara kulislerinde konuşulan asgari ücret zam oranları netleşmeye başladı.
KRİTİK ÜÇÜNCÜ TOPLANTI BEKLENİYOR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının ardından, rakamların netleşmesi beklenen üçüncü toplantı ön plana çıktı. Yeni asgari ücret, milyonlarca çalışanı doğrudan, piyasaları ise dolaylı olarak etkileyecek. Ancak üçüncü toplantının henüz resmi tarihi açıklanmadı.
GÖZLER ANKARA KULİSLERİNDE
Asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin beklentiler Ankara’da yoğunlaşırken, iktidarın belirleyici rolü dikkat çekiyor. Özellikle AKP kulislerinde konuşulan rakamlar merak konusu oldu.
Ekonomi Gazetesi parlamento muhabiri Besti Karalar, katıldığı yayında kulislerde konuşulan oranlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Yüzde 25'in altı konuşulmuyor, yüzde 30'un üzerine çıkması da mümkün görünmüyor.
Karalar, geçen yıl yapılan zammın AKP’liler açısından da düşük bulunduğunu sözlerine ekledi.
AÇIKLAMA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MI?
SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise sürecin kısa sürede tamamlanabileceğini belirterek, "Önümüzdeki hafta asgari ücretin ne olacağı belli olur ve açıklanır diye düşünüyorum" dedi.
Erdursun, beklentisini şu sözlerle paylaştı:
Asgari ücretin yüzde 25 civarında artacağını biz öngörüyoruz. Asgari ücretin 27 bin 500 lirayla 28 bin lira bandında olacağını düşünüyoruz.
ULUSLARARASI TAHMİNLER DİKKAT ÇEKİYOR
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal da asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmeleriyle dikkat çekti. Bal’ın “sürpriz olmaz” ifadesi, zam oranına dair beklentileri güçlendirdi. Uluslararası tahminlere işaret eden Bal, rakamların yukarı yönlü olabileceğine vurgu yaptı.
Yüzde 16-19 enflasyon hedefi olduğu için 2026 yılında, yüzde 20'lerle bu konuşulmaya başlandı. Ama yurtdışından da özellikle işte kredi derecelendirme kuruluşları olsun, Deutsche Bank gibi büyük firmalar olsun yüzde 25 gibi tahminler yapıyorlar. Bizim de tahminimiz yüzde 25 civarıydı.
CUMHURBAŞKANI DETAYI DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR
Murat Bal, cumhurbaşkanının sürece dahil olması halinde hesapların yeniden yapılabileceğini ifade etti. Daha önce işverenlere yönelik yapılan açıklamaları hatırlatan Bal, psikolojik sınırların aşılabileceğini söyledi.
25 BİN DE MASADA, 30 BİN ÜZERİ DE
Bal, olası zam senaryolarına ilişkin değerlendirmesinde yüzde 25 artışın da, 30 bin TL üzerindeki rakamların da sürpriz olmayacağını belirtti:
Benim için yüzde 25 de sürpriz değil, 30 bin üstü de sürpriz değil. Dediğim gibi eğer sayın cumhurbaşkanımız bu olaya müdahil olursa bu şekilde olabilir.
“BU HAFTA İÇİNDE NETLEŞİR” BEKLENTİSİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının bu hafta yapılabileceği ifade ediliyor. Murat Bal, sürecin kısa sürede tamamlanabileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
Toplantı da bugün yarın açıklanır. Ben bu hafta içinde kesin olacağını düşünüyorum. Zaman daraldı ama 3 veya 4'te genelde biz alıyoruz. Yani 3 de olsa sürpriz olmaz. 4 de olsa bir sürpriz olmaz. Ama ben bu hafta içinde bunun çıkacağını düşünüyorum.
ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ YÜKSELİYOR
Asgari ücret zammı görüşmelerinde kritik aşamaya girilirken, yüzde 25 artış ve 30 bin TL sınırının zorlanabileceği ihtimali güçlenmiş durumda. Üçüncü toplantıdan çıkacak karar, milyonlarca çalışanın 2026 yılı gelirini belirleyecek.
OLASI ZAM SENARYOLARI VE NET ASGARİ ÜCRET HESAPLARI
Masadaki oranlara göre yeni asgari ücretin net tutarına ilişkin hesaplamalar şöyle:
- Yüzde 20 zam: 26 bin 524 TL
- Yüzde 25 zam: 27 bin 630 TL
- Yüzde 30 zam: 28 bin 735 TL
- Yüzde 35 zam: 29 bin 840 TL
- Yüzde 40 zam: 30 bin 945 TL