Ali Babacan'dan 'uyuşturucu' açıklaması: 'Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil'

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, uyuşturucu kullanımının artışı ve son günlerde ünlülere yönelik peş peşe yapılan operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan, Ankara Etimesgut'ta okulların önünde öğrencilere yasaklı madde satıldığını bizzat gördüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

"BİZZAT ŞAHİT OLDUM"

"Ankara'da ben bizzat şahit oldum, Etimesgut ilçesinde ilkokulların önünde madde satılıyor. İnanılır gibi değil. Okulların çevresindeki esnaflara sorun, onlar size söyler. Yani evet görünür operasyonlar yapılıyor ama bir yandan da sahada henüz bir ciddi değişiklik göremiyoruz."

KLİKLER ARASI SAVAŞ MI?

Babacan, son dönemde ünlülere dönük yapılan uyuşturucu operasyonlarına ilişkinse şu yorumu yaptı:

'Son yapılan operasyonlar... 'Türkiye'de kimse dokunulmaz değil. İstediği kadar ünlü olsun, ne olursa olsun. Bu yanlış işi yapıyorsa, uyuşturucu kullanıyorsa veya ticaretini yapıyorsa kimsenin gözünün yaşına bakılmaz. Herkese her an operasyon yapılabilir ve herkes gözaltına alınabilir. Suçu varsa tutuklanabilir, hüküm de diyebilir.' Bu mesajı vermek açısından iyi. Ama toplumumuz bunu böyle mi değerlendiriyor? Yoksa klikler arası bir savaşın yansıması olarak mı görüyor? Buna bir eğilip ayrıca değerlendirmek lazım."