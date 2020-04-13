Çiğli’de İHA ile dezenfeksiyon

13 Nisan 2020 Pazartesi, 12:31

Çiğli Belediyesi koronavirüse (Kovid -19) karşı yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek insansız hava aracı ile havadan dezenfekte çalışması başlattı. Çiğli’de geniş alanların dezenfektasyonu İHA takılan aparatın içindeki dezenfektan maddenin püskürtülmesiyle yapılacak. Her seferde 10 litrelik ilaçlama yapan İHA havadan ilaçlama gerçekleştirerek geniş alanların kısa sürede dezenfekte edilmesini sağlanacak.

HASTANE BAHÇESİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Temizlik işleri ve İHA ekipleriyle İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne giden Başkan Utku Gümrükçü hastane bahçesi ve çevresinin dezenfektasyon çalışmalarına katıldı. Çiğli’de çok sayıda sağlık kuruluşu bulunduğuna dikkat çeken Başkan Gümrükçü, başta hastane çevreleri olmak üzere park ve yeşil alanlar gibi geniş alanların dezenfektasyonunun İHA ile gerçekleştirileceğini söyledi.

Havadan görüntüleme özelliklerine sahip zirai tip İHA ile ayrıca geniş sazlıklar ve çok sayıda derenin bulunduğu Çiğli’de ilaçlama ekiplerinin giremedikleri yerlerde sivrisinek ilaçlaması da yapılacak. Özellikle yoğun sivrisinek larvalarının bulunduğu Sasalı ve Kaklıç bölgelerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilecek.

GÜMRÜKÇÜ: DEZENFEKSİYONA ÖNEM VERİYORUZ

Çiğli halkının yoğun olarak kullandığı yerleri düzenli olarak dezenfekte ettiklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Koronavirüse karşı ilk günden itibaren belediye içinde ve kamusal alanlarda yoğun çalışmalar sürdürdük. Özellikle dezenfektasyona çok önem verdik. Ancak geniş alanların dezenfektasyonu zaman alıyordu. Bunu İHA ile çözüme kavuşturduk. Kısa sürede çok daha geniş alanların dezenfektasyonunu sağlıyoruz. İlk etapta hastane bahçelerinden başladık. Çocuk oyun alanları, sosyal yaşam ve yeşil alanlarda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İHA'dan ayrıca sivrisinek ilaçlamasında yararlanacağız. İlaçlama ekiplerimizin giremediği dere yataklarında ilaçlama yapacağız” dedi.



