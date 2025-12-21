3+1 daireyi kolunda taşıdı... AKP'li vekil Nebi Hatipoğlu bütçe görüşmelerine 9.2 milyonluk saatiyle katıldı!

Türkiye’de ekonomik kriz, gün geçtikçe derinleşmeye devam ederken; TBMM’deki bütçe görüşmelerinde AKP'li milletvekillerinin tercih ettiği lüks aksesuarlar kamuoyunun tepkisini çekti.

Hayat pahalılığının ve yoksulluğun konuşulduğu oturumlarda bazı AKP’li vekillerin kol saatleri, servet değerleriyle gündem oldu.

Daha önce bakanlara hediye edilen milyonluk saatler tartışma yaratmışken, benzer görüntüler bu kez Meclis sıralarından geldi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, İYİ Parti’den seçildikten sonra AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun taktığı saat dikkat çekti.

BUGÜNKÜ KURLA YAKLAŞIK 9 MİLYON 200 BİN LİRA!

Hatipoğlu’nun, satış fiyatı 214 bin dolar olan Audemars Piguet marka saatinin bugünkü kurla yaklaşık 9 milyon 200 bin liraya denk geldiği belirtildi.

Siyah seramik çerçeveli titanyum kasaya ve iskelet kadrana sahip saat, ikinci el piyasasında dahi 5 ila 7,5 milyon lira arasında alıcı buluyor.

NE OLMUŞTU?

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da daha önce Rolex marka saatiyle gündeme gelmişti.

Yenişehirlioğlu bu kez yaklaşık 350 bin lira değerindeki Cartier Santos Medium Stell model saatle Meclis’te yer aldı.

AKP’li vekillerin milyonluk saatleri, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı da yeniden hatırlattı.

17-25 Aralık operasyonları sonrası görevden alınan 3 bakan arasında yer alan Çağlayan, o günün fiyatı ile 463 bin euro (23 milyon lira) olan Patek Philippe marka saatin ücretini ABD’de tutuklanan iş insanı Rıza Zarrab'a kendisinin ödediğini iddia etmişti.