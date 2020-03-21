Çiğli’deki sağlıkçıların maskeleri Çiğli Belediyesi’nden

21 Mart 2020 Cumartesi, 10:19

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Halk Eğitimi Merkezi atölyelerinde dikiş bilen kadın meclis üyeleri ile belediye çalışanlarının maske üretimine geçmesini sağladı.

Koronavirüs ile mücadele konusunda gerekli tedbirleri en erken alan isimlerin başında gelen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hafta içinde bilgi almak için ilçedeki hastanelerin yöneticileriyle bir araya geldi. Yapılan toplantıda hastanelerde yaşanan yoğunluktan dolayı maske konusunda sıkıntı yaşandığı tespit edildi. Maske ihtiyacının karşılanması noktasında Başkan Gümrükçü, Çiğli Halk Eğitimi Merkezi ile işbirliği sağladı. Ardından dikiş bilen kadın meclis üyeleri Eylem Özdemir ve Aynur Çelik ile gönüllü belediye personelinin desteğiyle Çiğli Halk Eğitim Merkezi Dikiş Atölyesi’nde maske dikimine başlandı. Dikilen ilk maskeler hastanelere gönderildi.

Koronavirüs salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, koronavirüs ile mücadele sürecine katkı sunmak adına ilçemiz sınırları içinde bulunan hastanelerin idarecileriyle görüştük. Toplantıda başhekimlerimiz maske konusunda belediyemizden destek talebinde bulundular. Hemen harekete geçtik. Çiğli Halk Eğitimi Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Atölyelerini bize tahsis ettiler. Bu işte meclis üyelerimiz Eylem Özdemir ve Aynur Çelik bizzat görev üstlendiler. Kadın personellerimiz ve dikiş hocalarının katılımıyla Çiğli Halk Eğitim Merkezi Dikiş Atölyesi’nde maske dikim çalışmalarına başladık. Dikilen maskeleri ihtiyaç durumlarına göre hastanelere gönderiyoruz. Bu kritik süreçte sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.